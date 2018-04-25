Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meclis fotoğraf stüdyosuna döndü!

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamanın ardından iktidar ve Muhalefet Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi.

Zekeriya ALBAYRAK
android-time 06:23 25 Nisan 2018
Haberler Gündem
Meclis fotoğraf stüdyosuna döndü!
Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamanın ardından iktidar ve Muhalefet Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi.

CHP’li Vekil AKP’lilerin fotoğrafını çekti. Genel Kurul salonu adete fotoğraf stüdyosuna döndü aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta ise Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Şentop TBMM Başkanvekili Tüzün ve komisyon bürokratları fotoğraf çekiliyordu.

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

CHP’li Murat Emir kürsünün etrafında toplu olarak poz veren AKP’lilerin fotoğrafını çektikten sonra arkasını dönerek kendisini de kareye dahil edip öz çekim yaptı.

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

Oturumu yöneten CHP’li Yaşar Tüzün Fırak kıyafeti ile CHP’li vekillerin arasında fotoğraf çektirdi. Tüzün ayrıca Genel Kurul kürsüsünden de fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABER10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi
FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

İLGİLİ HABERMeclis'te FETÖ tartışmasıMeclis'te FETÖ tartışması
FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

FOTO: Zekeriya ALBAYRAK

 

Son güncelleme: android-time 08:3325.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar