Meclis fotoğraf stüdyosuna döndü!

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamanın ardından iktidar ve Muhalefet Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi.

CHP’li Vekil AKP’lilerin fotoğrafını çekti. Genel Kurul salonu adete fotoğraf stüdyosuna döndü aynı anda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir arkadaşıyla fotoğraf çekinirken CHP’li Murat Emir kürsüde, diğer tarafta ise Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Şentop TBMM Başkanvekili Tüzün ve komisyon bürokratları fotoğraf çekiliyordu.

CHP’li Murat Emir kürsünün etrafında toplu olarak poz veren AKP’lilerin fotoğrafını çektikten sonra arkasını dönerek kendisini de kareye dahil edip öz çekim yaptı.

Oturumu yöneten CHP’li Yaşar Tüzün Fırak kıyafeti ile CHP’li vekillerin arasında fotoğraf çektirdi. Tüzün ayrıca Genel Kurul kürsüsünden de fotoğraf çektirdi.

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