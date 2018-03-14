Meclis o kavga için soruşturma başlattı

TBMM Başkanlığı, ittifak yasası görüşmelerinde kuliste yaşanan kavga için soruşturma başlattı. Olaylara karışan danışman ve korumalarla ilgili idari inceleme yapılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanlığı, kuliste yaşanan kavgaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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”TBMM, milletimizin gözbebeğidir. İtibarının korunması hepimizin görevidir. TBMM'de yaşananlar göz önündedir. Aziz milletimiz, burada yaşananları yakînen takip etmektedir. TBMM'nin ve milletvekillerimizin topluma örnek olmak gibi bir görev ve sorumluluğu da vardır. Çalışmalar sırasında bazen hararetli tartışmalar olmakta, hatta hiç istenmeyen ve kabul edilmesi mümkün olmayan sataşma ve olaylar yaşanabilmektedir. Bu tür olaylar, dünya parlamentolarında da meydana gelmektedir. Ancak böyle olayların bizim parlamentomuzda olmamasını sağlamak görevlerimizdendir. Meclis bir kavga yeri değildir. Düşünceler farklı olabilir ve fikirler çatışabilir; ancak bu asla bir kavganın sebebi olmamalıdır. TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi hâlinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur.”