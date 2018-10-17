Son dakika: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu! TBMM’de bir ilk…

Meclis'te bir ilk gerçekleşti. Dört siyasi parti grubu, CHP-MHP-HDP ve İYİ Parti fındık üreticisinin sorunlarının araştırılması yönündeki önergede ortak oy kullandı. Görüşmeler sırasında AKP’li Cahit Özkan’ın "Bizim dönemimizde fındık rekoltesi arttı" sözlerine MHP’li Cemal Enginyurt, "Rekoltenin sizinle alakası yok, Allah’ın işine karışmayın" cevabını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin sorununun araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Öneriye 3 muhalefet partisinden de destek geldi. AKP ise öneriye karşı çıktı. Muhalefet tam kadro TBMM’de olmayınca önerge AKP oylarıyla reddedildi.

OYLAMA KRİZİ

Önerinin oylamasında tartışma da çıktı. Oy sayısında divan üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Daha sonra oylama tekrarlandı ve 135 kabul, 155 ret çıkınca öneri kabul edilmedi.

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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındıkla ilgili kendilerinin de hazırlık yaptığını ve önümüzdeki günlerde araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Önerge sahibi MHP'li Erhan Usta ise, stratejik ürün olan fındıkla ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu belirterek “Dünya üretiminin yüzde 70'ini yapıyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75'i Türkiye’de. Ama yurt içerisindeki satış fiyatını dahi belirleyemiyoruz. Hala TMO’nun açıkladığı bir fındık fiyatı yok. Şu anda 12 liradan, 13 liradan, 12,5 liradan, 11,5 liradan fındık satılıyor” dedi.