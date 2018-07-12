Meclis’in yeni başkanı Binali Yıldırım oldu

Meclis Başkanlığı seçimi tamamlandı. Adaylar ilk iki turda seçilebilmek için gerekli 400 oya ulaşamayınca seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda AKP'nin adayı Binali Yıldırım, 335 oyla Meclis'in yeni başkanı oldu.

24 Haziran milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından Meclis’in yeni başkanı da belli oldu. Yeni düzenlemeyle 600 milletvekilinin yer aldığı Meclis’te başkanı belirlemek için 400 oy arandı ancak ilk iki turda bu sayı elde edilemedi.

TBMM Başkanlık seçimi 1.tur sonuçlarında:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 3

İlk tur oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi. Hiç bir adayın 400 oy çoğunluğunu yakalayamadığı için seçim 2. tura geçti. 2. turda da 400 oy arandı.

2. OYLAMA SONUÇLARI

AKP’nin adayı Binali Yıldırım: 336

CHP’nin adayı Erdoğan Toprak: 131

HDP’nin adayı Meral Danış Beştaş: 65

İYİ Parti’nin Hayrettin Nuhoğlu: 42

Saadet Partisi’nin adayı Cihangir İslam: 4

Adaylardan kimse 400 oyu yakalayamadı ve oylama 3. tura kaldı. 3. turda da 301 oy alan aday meclis başkanı seçilecekti. Yapılan oylamada AKP’nin adayı Binali Yıldırım 335 oy alarak Meclis’in yeni başkanı seçildi. Seçimde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

27’nci dönem Meclis Başkanı olarak kürsüye çıkan Binali Yıldırım, seçilmesi için kendisine oy veren AKP ve MHP milletvekillerine teşekkür ederek şunları söyledi.

“27’nci dönem yasama meclisimizin milletimize ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Nice imkansızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor. Yüce Meclisimizin görevi daha çok artmıştır. Yeni dönem meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanlarına sahip olmuştur. Bilindiği gibi yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle kanun yapma yetkisi tamamen Meclisimize ve değerli milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum yasama organının daha çok önemli hale getirmektedir.

Görev süresi içinde milletimizin beklentilerini bekleyecek şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin gündemde tutulması ve takip edilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Çalışmalarımızda rehberimiz millet iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister hepinizi saygıyla selamlarım. 16 Nisan halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. Eski sistemin son başbakanı yeni sistemin ilk meclis başkanı olarak sevgiyle saygıyla selamlarken 24 Haziran seçimleri sonucu göreve başlayan cumhurbaşkanına ve kabinesine görevlerinde başarılar diliyorum. Bu yüce Meclisin birçok konuda aktif katkısı olmuştur. Meclis Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir.”

ERDOĞAN’DAN YILDIRIM’A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Binali Yıldırım’a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

5 ADAY YARIŞTI

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı gösterildi.

MHP, AKP’NİN ADAYINI DESTEKLEDİ

MHP, Cumhur İttifakı kapsamında AKP’nin adayı Yıldırım’ı destekleme kararı aldı.

GÖREVİ DEVRALDI

Meclis’in yeni Başkanı seçilen Binali Yıldırım, görevi Durmuş Yılmaz’dan devraldı.