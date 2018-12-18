Meclis’te büyük kavga! ”FETÖ’cü şerefsiz, köpek…”

Cora ise, “FETÖ'cü sensin” cevabını verdi. Tanal, “Ailece FETÖ'cüsünüz. Kız kardeşin nerede?” deyince Cora da “Sen FETÖ'nün tillahısın. Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz'' diye bağırdı. AKP-CHP'li vekiller birbirlerine üzerine yürüdü.
Büyümeden önlenen kavga tutanaklara şöyle yansıdı:
Yunus Emre (CHP): Ali Tatar’ı anlat, Tatar’ın hesabını ver!
Salih Cora (AKP): Otur yerine, terbiyesiz
Mahmut Tanal (CHP): FETÖ’cü…
Cora: FETÖ’cü sensin
Tanal: Kardeşin FETÖ’cü, FETÖ’cü kardeşini ara.
Cora: FETÖ’cünün tillahı sensin!
Tanal: FETÖ’cüsünüz ailece!
Cora: Adi adam! Sen kardeşine bak, köpek.
Tanal: Kız kardeşin nerede, FETÖ’cü
Cora: Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz
Muhammed Bülbül (MHP): Arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz…
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