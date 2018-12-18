Meclis’te büyük kavga! ”FETÖ’cü şerefsiz, köpek…”

Meclis’teki FETÖ’cü tartışması, AKP ve CHP’li iki vekil arasında hakaretlere varan kavgaya neden oldu. Bakan Hulusi Akar kürsüye geldiğinde CHP sıralarından “Ali Tatar’ı anlat” diye laf atıldı. AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Susun” deyince CHP’li Mahmut Tanal, “FETÖ’cü’’ diye seslendi.

Cora ise, “FETÖ'cü sensin” cevabını verdi. Tanal, “Ailece FETÖ'cüsünüz. Kız kardeşin nerede?” deyince Cora da “Sen FETÖ'nün tillahısın. Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz'' diye bağırdı. AKP-CHP'li vekiller birbirlerine üzerine yürüdü. Büyümeden önlenen kavga tutanaklara şöyle yansıdı: Yunus Emre (CHP): Ali Tatar’ı anlat, Tatar’ın hesabını ver!

Salih Cora (AKP): Otur yerine, terbiyesiz

Mahmut Tanal (CHP): FETÖ’cü…

Cora: FETÖ’cü sensin

Tanal: Kardeşin FETÖ’cü, FETÖ’cü kardeşini ara.

Cora: FETÖ’cünün tillahı sensin!

Tanal: FETÖ’cüsünüz ailece!

Cora: Adi adam! Sen kardeşine bak, köpek.

Tanal: Kız kardeşin nerede, FETÖ’cü

Cora: Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz

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