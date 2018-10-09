Meclis’te gerginlik önlemi! İYİ Parti ve MHP’liler karşılaşmasın diye

Meclis'te grup toplantısı izlemeye gelen İYİ Parti ve MHP'lilerin karşılaşmaması için iki partinin grup salonlarına girişleri değiştirildi.

İyi Parti ve MHP arasında yaşanan, MHP'lilerin İyi Parti Lideri Meral Akşener'in evinin kapısına dayanmasına kadar varan gerginlik, TBMM'ye de yansıdı. TBMM'de, her iki partinin grup toplantılarına gelen İyi Partili ve MHP'liler karşılaşmasın diye özel güvenlik önlemi alındı.

TBMM'de salı günleri yapılan parti grup toplantılarında, İyi Parti 9.45'e, MHP ise 10.45'te grubunu topluyor. Her iki Partinin grup toplantısının yapıldığı salonlar da aynı iki koridora açılıyor.

Grup toplantısı izlemeye gelen partililerin, daha önceki gerginlikten etkilenip, sıkıntı çıkmaması için, İyi Parti ve MHP'nin grup salonlarına giriş kapılarının “ayrı koridordan” yapılması için özel önlem alındı, İyi Parti grup kapısı değiştirildi.