Meclis’te gündem ‘Ejder Meyvesi’

Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda "Ejder Meyvesi" gündem oldu.

Bütçe görüşmeleri sırasında gece geç saatlerde CHP adına son konuşmacı olarak kürsüye çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Meclis kürsüsüne, ejder meyvesi, bir kilogram buğday, kehve fincanı ve fotoğraflarla çıktı. Aygün, kürsüye geldiğinde konuşmasına başlamadan önce ejder meyvesini eline alarak AKP sıralarına yöneldi ve Ejder meyvesini AKP’li vekillere gösterdi.

KAHKAHA ATTILAR

Aygun, konuşması sırasında önce tren kazaları ve Ergene nehri ile ilgili fotoğrafları gösteren ardından bir fincan kahve için 5 kilogram buğday gerektiğini belirterek fincan ve bir kiloluk buğday gösterdi.

Ancak Tekirdağ Milletvekili, konuşması üç kez uzatılmasına rağmen süresi içerisinde kürsüye koyduğu ejder meyvesini gösteremeyince iktidar ve muhalefet milletvekillerinin kahkahalarına sebep oldu.

TEK TEK İNCELEDİLER

CHP’li Aygun, konuşması bitince AKP sıralarına giderek ejder meyvesini gösterdi. AKP Amasya Miletvekili Hasan Çilez, Aygun’den aldığı meyveyi inceledikten sonra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a verdi.

Tanal, ise meyveyi AKP grubuna geri verdi. AKP’li vekiller ise tek tek meyveyi inceledi. Bu olayın ardından söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise ejder meyvesinin bu şekilde gündeme gelmesine tepki gösterdi. Sıdalı, meyvenin Mersinli üretici için önemini anlattı.