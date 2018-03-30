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Meclis’te milletvekili ve komutanlara yeni haklar

TBMM’de ele alınan KDV düzenlemesine ilişkin yasa tasarısında AKP, CHP ve MHP imzalarıyla 2 önemli değişiklik yapıldı.

Veli TOPRAK
android-time 08:06 30 Mart 2018
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Meclis’te milletvekili ve komutanlara yeni haklar
TBMM’de ele alınan KDV düzenlemesine ilişkin yasa tasarısında AKP, CHP ve MHP imzalarıyla 2 önemli değişiklik yapıldı.

AKP, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler ile eski ve yeni milletvekilleri kamuya ait tüm sosyal tesis ve imkanlardan, bu kurumların üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacak. Diğer değişiklik ile de Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanı ile orgeneral ve oramiraller ve bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri sağlık hizmetlerinden, milletvekilleri gibi ücretsiz yararlanacak. Bunların sağlık giderleri, kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak. Bu hak daha önce ayrı bir yasayla yüksek yargı üyeleri ve aile fertleri için de tanınmıştı.

Son güncelleme: android-time 08:1130.03.2018
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