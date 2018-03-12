Meclis’te seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelerde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Şentop, ittifakla girilen seçimlerde kullanılacak oy pusulasının nasıl olacağına ilişkin temsili oy pusulasını gösterdi.

Şentop’un konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gösterilen oy pusulasının ittifak yapılan diğer ülkelerde kullanılan oy pusulaları ile hiç bir benzerliğinin olmadığını belirtti.

Daha sonra hükümet adına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül söz aldı.