Meclis’teki ‘Atatürk’süz kadınsız tiyatro’da yeni iddialar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmalarının engellendiği, oyunda kullanılması planlanan Atatürk büstünün de senaryodan çıkarıldığı haberi gelmişti. Meclis'teki tiyatro krizi ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı...

Meclis’te “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisi krize dönüşmüştü. soL'dan Tulga Buğra Işık'ın Türkiye’ye duyurduğu skandalda; oyun için bütün hazırlıklar yapılırken, gösteriye 1 saat kala ‘acil toplantı’ yapıldığı, bu toplantıda ise tiyatroculara “Kadın oyuncuların sahneye çıkmasın” dediği ortaya çıkmıştı.

Meclis’te her çarşamba “şehit yakınlarına” yapılması planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan tiyatro oyunuyla ilgili yeni detaylar günyüzüne çıktı.

“SÜREYİ 3 DAKİKAYA DÜŞÜRÜN… BÜSTÜ VE KADINLARI DA ÇIKARIN…”

Sözcü’nün elde ettiği bilgiye göre; planlanan oyunun 22 dakikalık olduğu ancak Meclis Başkanlığı’ndan bir yetkilinin müdahalesi sonucu oyunun önce 3 dakikaya düşürüldüğü ardından da senaryonun ‘tırpanlandığı’ öğrenildi.

İddiaya göre kriz şu şekilde yaşandı; Meclis Başkanlığının talebi üzerine Devlet Tiyatroları bir oyun kaleme aldı. Oyun sahne ortasına konan Atatürk büstü ile başlıyordu. Etrafında da el ele tutuşmuş ve birbirlerine bakan kadınlar vardı. Tiyatro ekibi Meclis’e gelip provalara başladığı sırada ise Meclis Başkanlığından bir yetkili gelip ‘duruma’ müdahale etti. Yetkili, oyunun süresinin 3 dakikaya düşürülmesini ve kadın oyuncular ile Atatürk büstünün de oyundan çıkarılmasını istedi. Sansür, tiyatroyu sahneleyecek ekip içerisinde de krize neden oldu.