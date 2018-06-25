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Meclis’teki ilk oturumu Deniz Baykal yönetecek

CHP'nin Antalya 1. sıra adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Deniz Baykal bir kez daha TBMM'de ilk oturumu en yaşlı vekil sıfatıyla yönetmeye hak kazandı.

android-time 01:12 25 Haziran 2018
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Meclis’teki ilk oturumu Deniz Baykal yönetecek
CHP'nin Antalya 1. sıra adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Deniz Baykal bir kez daha TBMM'de ilk oturumu en yaşlı vekil sıfatıyla yönetmeye hak kazandı.

24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya’da sandıkların %89’u açıldı. CHP, 28.96’lık oy oranı ile 34.69 oy oranındaki AKP’yi takip ediyor.

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Bu oy oranı ile de CHP Antalya’da 5 milletvekili çıkartıyor. CHP’nin Antalya ilk sıra milletvekili adayı olan deneyimli politikacı Deniz Baykal da Meclis’e girmeye hak kazanıyor.

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Bu sonuçlara göre Deniz Baykal, TBMM’nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olarak oturumu yönetecek. DHA

Son güncelleme: android-time 01:1325.06.2018
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