Meclis’teki yepyeni halıları değiştiriyorlar

TBMM’deki kırmızı halılar sökülüp turkuaza çevrildi. CHP’li Sertel, “Kağıt yokluğundan hastaya rapor veremiyorsunuz ama halılar değişiyor. Bu nasıl tasarruf?” diye isyan etti.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, tasarruf tedbirlerinin artırılacağının açıklandığı bu günlerde TBMM'deki kırmızı halıların turkuaza çevrildiğini söyledi. ‘İSRAFIN DANİSKASI' Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını belirten Sertel, 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halılarının değiştirilmesine tepki gösterdi. CHP'li Sertel şöyle konuştu: “Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Meclis'te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?” Sertel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ekonomi koşullarının en küçük esnaftan sanayiciye kadar herkesi etkilediğini belirterek, bu dönemde halıların söküp yenisini sermenin israfın daniskası olduğunu belirterek, “Hani kamu tasarruf edecekti? Hani devlet har vurup harman savurmayacaktı” dedi.