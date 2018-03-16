‘Medya özgürlüğünün büyümesini istiyoruz’

CHP’nin Medya Komisyonu üyesi milletvekilleri basın kuruluşlarını ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

CHP'nin Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile milletvekilleri Erdoğan Toprak, Atila Sertel, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem dün SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerini ziyaret etti. Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarını ziyaret ettiklerini anlatan CHP'li Özkan taleplerinin ‘söz hakkı' olduğunu söyledi. “Özgürlük alanımızın genişletilmesini istiyoruz” diyen Özkan şunları söyledi:

“TÜRKİYE ARTIK NORMALLEŞMELİ”

“Ana muhalefet partisinin medyada yer bulamaması, o ülkede demokrasi yok demektir. İktidara sesleniyoruz, gelin ülkeyi beraber normalleştirelim. Gelin insanların yüzünü güler haline getirelim. Bu kadar sıkışma, patlamaya yol açar. Ziyaretlerimizin nedeni, bu patlamaları engellemek, medya özgürlüğünün büyümesi, siyasetin bu özgürlük içinde kendini anlatabilmesidir. Türkiye'de karar verici gerçekten halk olsun istiyoruz. Herkes, kendini anlatıp medyada yer bulacak ki halk da bu haberlere bakıp kararını versin. Sandığa demokrasi yansısın. Sandıkta demokratik vicdanı çalınmış bir Türkiye'nin yaşama hakkı yoktur.”

Özkan, şöyle devam etti: “Özgür medya toplumların akciğeridir. Herkes için adalet, özgürlük ve mutluluk istiyoruz. Biz diyoruz ki mutluluk ve umut bizim hakkımızdır. Kadınlarımız öldürülüyor. Çocuklarımız istismara uğruyor. İşsizlik kol geziyor. Ekonomi durma noktasına gelmiş. Mutlaka bu OHAL'i kaldırıp Türkiye'yi normalleştirmek gerekiyor.”