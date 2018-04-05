Mehmet Fatih Özmutlu kimdir? Osmangazi Üniversitesi saldırısında öldürülen Fatih Özmutlu’nun hayatı…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi saldırısında öldürülen 4 isimden biri olan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine Fakülte Sekreteri olan Fatih Özmutlu'nun hayatı...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bugün çok acı bir saldırıyla sarsıldı. Mehmet Fatih Özmutlu’nun da içinde bulunduğu 4 Osmangazi Üniversitesi mensubu öldürüldü. Acı olay sonrasında hayatını kaybeden isimler merak ediliyor. Acı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Özmutlu’nun hayatı şu şekilde…

FATİH ÖZMUTLU KİMDİR?

1993 yılında Kırka Belediyesinde Tahakkuk Memuru olarak işe başlamış, 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına naklen atanmış, S.K.S. Daire Başkanlığında 2001 yılında görevde yükselme sınavları sonucunda şef kadrosuna atanmış, 2003-2008 yılları arasında vekaleten Spor Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arası vekaleten Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve 2010 2011 yılları arasında vekaleten Kültür Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 21 mayıs 2011 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokuluna Yüksekokul Sekreteri olarak atanmış, 21.06.2012 tarihinde Eğitim Fakültesine Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır.