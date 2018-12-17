Mehmetçiğe ‘ısıtmayan kömür’ satmışlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/PYD'ye karşı Fırat’ın doğusuna operasyona hazırlanırken, hudut bölgesinde kullanılan kömürlerin 7-8 bin olması gereken kalori değerinin 2 bin olduğu ortaya çıktı. CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Özgür Ceylan, kömürlerin raporlarını Sözcü ile paylaştı.

TSK'nın ihale yoluyla temin ettiği hudut bölgesindeki kalekollarda kullanılan kömürlerin kalori değeri, geçtiğimiz ay Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda analiz edildi. Teknik şartnameye göre, kömürlerin ısıl değerinin 7 ile 8 bin kalori olması gerekirken bu rakam 2 bin kalori olarak ölçüldü.

Bunu skandal olarak nitelendiren CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Özgür Ceylan, konuyu meclis gündemine taşıyarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması için soru önergesi verdi.

“BİR YOLSUZLUK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

CHP'li Özgür Ceylan, ortada bir yolsuzluk olduğunun belirterek Mehmetçiğin ısınmak için elektrikli sobalar kullandığını söyledi.

Ceylan şöyle konuştu: “Sınırlarımızı emanet ettiğimiz göz bebeğimiz askerler, birkaç rantçının ve bundan nemalanan personel yüzünden donarak nöbet tutmak zorunda değildir. Bu konu her şeyden önemlidir. Normalde ihaleye çıkıldığında alınacak kömürün niteliği 7 bin kalori olması gerekiyor. Ama söz konusu kömürler 2 bin kalori. Kömürlerin elimizde raporları da mevcut. Biri 7 binlik kömür diye 2 binlik kömür satmış bunlara. Şuanda da ısıtmıyor bu kalekolları kömür. Kömür zaten insan sağlığına da zararlı. Isınma amaçlı kullanılmayacak bir kömür. Burada ben bir yolsuzluk olduğunu düşünüyorum. Elimizde Mehmetçiğin zor durumda kaldığı için ufolar kullandığı görüntüler var. Bunları askerimizin zor durumda kalmaması için paylaşmıyorum”

İŞTE ANALİZ SONUÇLARI: