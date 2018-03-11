Mehmetçikten çocuklara cevap geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerinin geçen haftalarda Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektuplara cevap geldi. 'Servet Astsubay' imzalı mektupta, 'Bizleri, sizin gibi koca yürekli küçük insanlar bu duygularla desteklediği sürece Yüce Türk milletinin bileğini kimse bükemez' denildi.

Geçen haftalarda Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar ve resimler gönderdi. Mektuplar askerlere ulaşır ulaşmaz cevap gecikmedi. Operasyon sahasında gelen mektupları okuyarak o mektuplarla resim çektiren askerler mektup gönderdi. ‘Servet Astsubay’ imzalı mektupta, şu ifadelere yer verildi:

‘Merhaba kolay gelsin, ben Servet Astsubay. Silah arkadaşlarımla birlikte Suriye’de görev yapıyoruz. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerinin bize gönderdiği mektuplar şu an elimizde. Her birini tek tek okuduk ve arkamızda bıraktığımız kardeşlerimizin bizler hakkındaki duygu ve düşünceleri bizleri çok gururlandırdı ve bizlere moral oldu. Bizim de bu küçük kardeşlerimize ve onları vatanımıza hayırlı birer fert olarak yetiştirmek için emek harcayan öğretmenlerimize bir mesajımız var. Yüce Türk ordusu bütün cesaret ve korkusuzluğunu sizin gibi vatansever milletimizden almaktadır. Bizleri, sizin gibi koca yürekli küçük insanlar bu duygularla desteklediği sürece yüce Türk milletinin bileğini kimse bükemez. Yanımda bulunan bütün silah arkadaşlarımın sizlere selamı var. Allah’a emanet olun.’ (DHA)