Mekke’de fırtına ve yağmur! Kabe’nin örtüsü açıldı…

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adaylarını akşam saatlerinde meydana gelen yağmur ve fırtına korkuttu. Çadırları yerinden sökecekmiş gibi esen rüzgar, yağmur ve hacı adaylarını etkiledi. Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı...

Akşam saatlerinde Arafat’ta hacı adayları önce kum fırtınası ile karşılaştı, hava karardı. Ardından şiddetli yağmur başladı. Fırtına ve yağmur nedeniyle hacı adayları zor anlar yaşadı. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 km'ye kadar ulaşırken Arafat'ta hacı adaylarına tahsis edilen büyük çadırlar rüzgardan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı. Güvenlik sebebi ile çadırlara verilen elektrik kesildi. Fırtınaya Mina'da yakalanan hacı adaylarının bazıları hafif olarak yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. İlerleyen saatlerde Mekke'den vakfe için Arafat'a çıkan hacı adaylarının yakalandığı kum fırtınası sona erdi. Arafat'ta çadırlara yeniden elektrik verilmeye başlandı. Çadırlardaki klimaların yeniden çalıştırıldığı ve hacı adaylarının dinlenmeye çekildiği bildirildi.

KABE'NİN ÖRTÜSÜ AÇILDI



Mekke şehir merkezinde ise şiddetli rüzgar sebebi ile ağaçlar yan yattı, Kabe'nin örtüsü meydana gelen fırtına sebebi ile açıldı. Kâbe'nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KABE’NİN ÖRTÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Kutsal topraklarda 2 milyona yakın hacı adayının Arafat’a çıktığı Arefe gününde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi. Mekke'de 160 personel tarafından yıl boyunca titizlikle dokunan ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, bugün sabah namazının ardından Beytullah'a giydirildi.

14 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğindeki Kabe’nin örtüsü, toplam 16 parçadan oluşuyor. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 670 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılıyor. Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kabe’nin kuşağında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yer alıyor. Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi geleneksel olarak her yıl Kabe’nin örtüsü değiştiriliyor.