Melih Gökçek Hasan Celal Güzel’in cenazesinde

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek eski bakanlardan Hasan Celal Güzel’in Hacı Bayram camiinde yapılan cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninin ardından camiden ayrılan Gökçek'in yanında, iki koruma hariç hiç kimsenin olmadığı görüldü. Gökçek Hacıbayram camiinden de, protokolün olduğu bölümden değil, vatandaşların çıkış yaptığı bölümden ayrıldı. Gökçek camiye geldiğinde, aracı da protokol bölümüne alınmadı ve koruma araçlarının yanından yürüyerek cami avlusuna ulaştı. Belediye Başkanı olduğu günlerde belediyenin bütün çalışanları Gökçek'in etrafında adeta pervane olup, vatandaşlar ve siyasetçiler de Gökçek'in etrafını sararken, şimdi devir değişti. Gökçek'i cami avlusuna geldiğinde de karşılayan olmadı, bir iki, kişi, elini sıkmakla yetindi. Gökçek'in, kilo verdiği gözlendi.