Melih Gökçek ile Mustafa Tuna kavgası büyüyor! | Son dakika haberleri

Mustafa Tuna ile Melih Gökçek arasındaki kavga gittikçe sertleşiyor. Gökçek, Tuna'yı yalan söylemekle suçladı ve "Seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm" dedi.

AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerindeki artışlarla ilgili çarpıcı rakamlara dikkat çekti. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL’ye çıktığını söyledi ve isim vermeden kendisinden önceki AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi.

GÖKÇEK’TEN TUNA’YA YANIT

Tuna’nın açıklamasına Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi. Gökçek, sosyal medya platformu Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Sn Mustafa Tuna attığı twitte ve bir TV’de yaptığı konuşmada aylık 30.000 TL olan hafriyat gelirlerinin 15 milyon TL’ye ulaştığını yazarak resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilân etmiş… Verdiğim cevabın bir nefsi müdafaa olduğunu parti yönetimimin anlayışla karşılayaçağı ümidiyle, konuyu detaylı olarak anlatmak isterim…

Önce şunu belirtmek isterim, hafriyat işi belediye tarafından Anfa’ya ihale edilmiş, Anfa’da işi yıllık 1.320.000 TL’den Osmanlıspor’a ihale etmiştir… Osmanlıspor’da işletme işini bir alt firmaya yaptırmıştır. Osmanlıspor’a yıllık ne kadar gelirleri olduğunu sordum… Yıllık 5.000.000 (1.320.000 Anfa kirası bunun içinden veriliyor) civarında olduğunu söylediler… Bu para Osmanlıspor’da Webo’ya verilen bir yıllık oynama bedeli…

Spor için sn cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin takımlara verdiği destek ortada iken Osmanlıspor’a ihale karşılığı bir yerden 5 milyon gelmesi çok normal bir olaydır. Osmanlıspor’a bunun haricinde Ankara Büyükşehir Belediyesinden tek kuruş bağış yapılmamıştır.

Buna karşılık benim son dönemimde Ankaragücü spor kulübüne, belediye ve bağlı şirket bütçelerinden 10 milyon TL yardım yapılmıştır… Hiç kimse de bu yardım niye yapıldı dememiştir… Sn Tuna’da Ankaragücü’ne yardımı devam ettirmiştir…”

“BU RAKAM TUNA'NIN YALANIDIR”

Türkiye’de başka belediyelerin de spor kulüplerine yardım ettiğini söyleyen Gökçek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi gelelim Mustafa Tuna’nın iddialarına… Tuna’nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır… Hafriyat işi dört aydan beri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Anket A.Ş. tarafından yapılmaktadır… Hafriyat paraları büyükşehir veznesine yatmaktadır hafriyat hizmeti Anket A.Ş. verilmektedir. Tuna ayda 15 milyon hafriyat gelirinden bahsetmektedir… Yani dört ayda 60 milyon gelir elde etmiş olmalıdır. Bu yılda 180 milyon demektir… Alttaki twit yorumlarına bakınca konunun böyle anlaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu rakam Tuna’nın yalanıdır…

Benim öğrendiğime göre tuna zamanında, dört aylık toplam hasılat tamı tamına 22 milyon 300 bin TL’dir… Yani ortalama aylık 5,5 milyondur…

Şimdi… Bu hesapta Tuna’nın en büyük kurnazlığı hasılatı yazarken masrafı gizlemesidir çünkü masraf Anket A.Ş. tarafından yapılmakta ve her ay Büyükşehir Belediyesine fatura edilmektedir. Anket bu hizmetleri gerçekleştirmek için 200 yeni işçi almıştır. Araziyi kontrol için 45 araç kiralamıştır… Bunların şöförleri ile birlikte kira bedelleri vardır. Anket 13 döküm sahası tespit etmiş ve buralarda iş makinaları çalıştırmak üzere müstecire kiraya verilmiştir. Anket ilk ay itibarıyla belediye’ye 9,5 milyon TL fatura kesmiştir… Bu belediye ve anket arasında ihtilaf çıkartmış ve taraflar birbirine girmiştir…”

“NİÇİN ALDATIYORSUNUZ”

Melih Gökçek, Mustafa Tuna'ya verdiği yanıtını şu ifadeleri kullanarak sürdürdü:

“Belediyenin topladığı 22 milyon TL, hafriyatın en yoğun olduğu aylardadır… Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında bu hasılatın 1/4’ünü bile toplamak zordur. Bir yıllık sürede toplanacak para taş çatlasa 35 milyonu (hadi mübalağa edelim 40 milyonu) ancak bulacaktır. Birinci ay kesilen masraf faturası 9,5 milyon olduğuna göre yıllık fatura en az 100 milyonu bulacaktır.

Hadi Tuna'ya torpil yapalım, ayda 5 milyon masraf olsa (çünkü personel masrafı, araç kiraları ve iş makinaları kiraları 12 ay boyunca devam edecektir) yıllık 60 milyon masraf olacaktır.

Şimdi Sayın Mustafa Tuna’ya sorum. Siz 40 milyon gelirle 60 milyon masrafı nasıl karşılayacaksınız? Belediye’nin 20 milyon kamu zararını kim ödeyecektir? İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz?

Ayrıca yasal olmayan yoldan yaptığınız hafriyat iptali ile, Sayıştayca kamu zararı tespit edilirse, bunu cebinizden karşılayacak mısınız?”

“BELEDİYEYİ İKİ KİŞİ İDARE EDİYOR”

“Gelelim Sn Mustafa Tuna’nın son zamanlarda Ak Partimize verdiği zararların arkasında kim var? Mustafa Tuna'yı bu tip çıkışlar için, kim, nasıl ikna ediyor? Ve bu kişi kimin adına bunları yapıyor?” diyen Gökçek şunları kaydetti:

“Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesini iki kişi idare ediyor… Birinci kişi Basın Yayın Daire Başkanı Adnan Yuva… Adnan Yuva şu anda değişik şirketlere gazeteci veya gazeteci yakını olarak 30 kişi civarında elaman yerleştirdi. Bu kişilerin görevi Adnan’ın istediği haberleri gazete ve internet sitelerinde yayınlatmak. Şu ana kadar da gayet başarılı oldular… Adnan’ın izni olmadan belediye ve şirketlerde personel hareketleri imkansız. Şimdiye kadar Melih Gökçek’in adamı diyerek 400 civarında Ak Parti sempatizanı yönetici ve işçiyi işten attırdı… Ama buna karşılık 500 kişiyi işe aldırdı… Enteresan olan şu; genelde yanına aldığı gazeteciler sol gazetelerle içli dışlı olan isimler…

İkinci kişinin ismi Hakan Bakkalbaşıoğlu… Şu anda belediye ve şirketlerde tüm ihaleler ve ödemeler Bakkalbaşıoğlu’nun okeyi olmadan yapılamıyor… Bu gerçeği belediyede hademeye sorun, size tastik eder… Peki kimdir bu Bakkalbaşıoğlu? Zamanında Ahmet Tuna’nın yanında formenlikle işe başlayan biri. Ama en büyük özelliği Mansur Yavaş’ın son seçimdeki sağ kolu… Aşağıdaki fotoğrafta Mansur'la poz vermiş… Soldan ikinci kendisi, sağdan birinci oğlu.

Belediye de personel arasında yaygın söylenti şu… Bakkalbaşıoğlu Mansur Yavaş’a önümüzdeki seçimi kazandırmak için söz vermiş… Görevi; bunun için Mustafa Tuna’nın güvenini kazanıp her türlü yanlışı ona yaptırmak…

Fikirleri müthiş, Aski’de, suya bir taraftan % 17 indirim yaparak, indirim yapmayan Ak Partili belediyeleri zora sokarken, diğer taraftan % 32 zamlı faturalarla Ankara’da insanları Ak Partiye karşı isyan ettiren kişi… Yapılan iş son derece plânlı…

Bakkalbaşıoğlu’nun son atraksiyonu hafriyat meselesi. Medyada ve sosyal medya da yaptırdığı haberlerle bana, benim nezdimde partime prestij kaybettirerek, Mansur Yavaş'a zemin hazırlamak.”

“SENİ İNSAN YÜZÜNE ÇIKAMAZ HALE GETİRİRİM”

“Son sözüm Sn Mustafa Tuna’ya…” diyen Gökçek, Tuna'ya şöyle seslendi:

“Buraya kadar yazdıklarım sadece nefs-i müdafaa… İnan partime zarar vermeyeceğime inansam, seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm… Söyle adamlarına davamıza daha çok zarar vermesinler…

Ayrıca bu konuda Twitter'da iftira atan kim varsa (Mansur Tavaş dahil) mahkeme de hesaplaşacağız. Şimdiden söyleyeyim mahkemeye çıkınca ‘Bu Tuna'nın iddiası, bizim böyle bir iddiamız yok' diyerek kıvırmak yok. Kıvıracaklar şimdiden twitlerini silsinler onları affedeyim.”