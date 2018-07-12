Memduh Bodyak kimdir? Memduh Bodyak kaç yaşında ve nereli?

Memduh Bodyak'ın basın gündemnde yer almasıyla hayatı hakkında detaylar da merak ediliyor. Memduh Bodyak kimdir? Eski Boydak Holding yöneticilerinden Memduh Boydak FETÖ davasında 18 yıl ceza aldı. İşte hayat hikayesi...

Memduh Bodyak kimdir sorusu gündemdeki gelişmelerle merak konusu oldu. Kayseri doğumlu iş adamı olan ve FETÖ davasında yargılanan Memduh Bodyak 18 yıl ceza aldı. İşte hayatı…

MEMDUH BODYAK KİMDİR?

1967 Kayseri doğumlu olan Memduh Boydak, Marmara Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite döneminden itibaren iş hayatının içerisinde olan Memduh Boydak, mobilya, pazarlama ve satış birimlerinde görev aldı. Üniversite eğitiminden itibaren İstikbal Mobilya'da üretim planlama, üretim yönetimi, fabrika müdürlüğü ve yeni yatırımların koordinesi görevlerinde bulunan Memduh Boydak, kuruluşundan itibaren Merkez Çelik A.Ş'nin yatırım, makine parkı tanzimi, üretim planlaması yönetimlerinde görev almış ve genel müdürlüğünü yapmıştır. Ayrıca Memduh Boydak İstikbal Mobilya Genel Müdürlüğü ile birlikte Holding bünyesinde pek çok şirkette yönetim kademesinde görev almıştır. Halen holding bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir ve 2009 yılından itibaren Boydak Holding CEO'su olarak görevini sürdürmektedir.

Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Memduh Boydak, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesidir.Türk-Japon ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı, Japon Büyükelçiliği tarafından Memduh Boydak’a plaket verilmiştir. Memduh Boydak evli ve 5 çocuk babasıdı.