Molla Çelebi Camii yeniden yapılacak

1958 yılında yıkılan ve 2011 yılında 1. derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Molla Çelebi Camii Yeniköy'deki yerinde yeniden inşa edilecek. 7 yıldır gündem olan cami projesinin gerçekleştirileceği Yeniköy sahilindeki parkta anıt ağaçlar da bulunuyor. Ağaçların kaderini koruma kurulu kararı belirleyecek.

Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı içindeki Molla Çelebi Cami, Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin oğlu Fudayl Efendi (Molla Çelebi) tarafından 1550'li yıllarda yaptırıldı. Camii, Demokrat Parti döneminde 1958 yılında yol güzergâhında bulunduğu için yıktırıldı. Bugün park olarak kullanılan alanda caminin yeniden yapılması projesi 2011 yılında gündeme geldi.

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Bölge Kurulu, 2011 yılında Molla Çelebi Camisi'nin 1. derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilledi. Caminin özgün yerinde yeniden yapılması için restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlandı. 2016 yılında aynı kurul camiye ilişkin sunulan projeyi bazı düzeltmeler yaparak uygun buldu ve caminin bir parçası olan şadırvanı da 1. derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil etti.

PLAN DEĞİŞTİ

Günümüzde yerinde bulunmayan Molla Çelebi Camii ve şadırvanının yapılacağı alana, imar planlarında “dini tesis” fonksiyonu verilmesi için değişiklik yapılması noktasına gelindi. Caminin yapılacağı alan 1983 tarihli Boğaziçi doğal ve tarihi sit değerlerini içeren nazım imar planında “yeşil alanlar” olarak işaretliydi. İBB Meclisi aralık ayı oturumunda parselin imarı değiştirilerek “dini tesis alanı” fonksiyonuna alındı.

ANIT AĞAÇLAR VAR

Plan notlarında anıt ağaçlarla ilgili de düzenleme yapıldı. Alandaki anıt ağaç ve diğer mevcut ağaç topluğunun kesin yerlerinin tespit edilerek yerinde korunması veya taşınarak korunması hakkında ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunca karar alınarak uygulama yapılacağı kaydedildi.