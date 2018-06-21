Merakla bekleniyordu MSÜ tercih sonuçları açıklandı! | 2018 MSÜ tercih sonuçları görüntüleme ekranı, tıkla öğren

Türk Silahlı Kuvvetlerine girmek isteyen adayların günlerdir beklediği haber geldi. Milli Savunma Üniversitesi 2018 yılı askeri öğrenci temini başvuru sonucu açıklandı.Milli Savunma Üniversitesi için tercih sonuçlarını bekleyenler sabah saatlerinden beri “www.msu.edu.tr” adresinde sorgulama yapıyor. Site bazı yerler de yavaş da olsa açılıyor. Haberimizden 2018 MSÜ tercih sonuçları görüntüleme ekranına ulaşabilirsiniz.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Adayları bundan sonrasında iki aşama bekliyor. Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) yapılacak. İkinci gün; Mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak ardından adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

2018 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos – 15 Ağustos 2018 (Asil) – 16 Ağustos – 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) – 31 Ağustos – 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

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MSÜ YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

– Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

– Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

– Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

– Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.