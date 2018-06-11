Meral Akşener Adıyaman’da ‘Güneş doğacak ampul gidecek’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran seçimleri kapsamında Adıyaman'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener projeleri için kaynaklarını açıklarken, 'Güneş doğacak ampul gidecek' sloganını da tekrar etti.

Akşener’in mitinginden satırbaşları şu şekilde:

“Adıyaman tütününü bitirdiler, yerine Virginia(ABD’nin bir eyaleti) tütününü getirdiler. İç Anadolu’da pancarı bitirdiler. Daha sonrasında şeker fabrikalarını sattılar. Bu cahillik mi?

Adıyaman’a bir fabrika, işletme açıldı mı? Gençlere iş alanı ortaya konuldu mu? Hayır.

Çiftçi küsmüş durumda. Adıyaman’a 4. gelişim. Toprak aynı toprak. Aynı düz tabak gibi bir toprak. Yılda 2 ürün dikilse ürün alınabilecek bir toprak ama sulama yok.”

“ADIYAMAN’A GÜNEŞ DOĞACAK”

“Atatürk barajı yapıldığında Samsat ilçesini terk ettiniz mi ettiniz. Peki tarlalarınız toprağınız sulanıyor mu? Hayır.

AKP milletvekilleri, Erdoğan’la konuşup neden sulamayı getirmediler. Cahillik mi yoksa Adıyaman’ı fakir bırakmak mı istediler?

Çiftçinin tarlası sulanacak. Bereketli toprakların sahibi Adıyaman, inşallah 24 Haziran akşamı yatacağız, sabah kalktığımızda Adıyaman’a güneş doğacak.

Elektiriği sizin topraklarınız üzerinden üretiyorsak biz, o zaman Adıyaman’lı çiftçiye ayrımcılık uygulamak zorundayız. Bugüne kadar partisine, liderine posta koyup ayrılan bir milletvekili var mı? Mahmut Bozkurt var. Kendisi tütün yüzünden Anavatan’la ayrışarak partisinden ayrılmıştır.”

“İŞSİZLİĞİ 5 YILDA AZALTACAĞIZ”

“Türkiye’de yüzde 11 işsizlik var. Dünyanın pek çok ülkesinden fazla. 5 yıl içerisinde bunu düşüreceğiz diyorum kaynak nerede diyorlar. Şimdi söyleyeceğim kaynak nerede.

Gençlere 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğim diyorum yine diyorlar ki kaynak nerede.

Çiftçiyi çökerterek siz ihanet içerisindesiniz. Samsat’ta iki defa deprem oldu. 15 aydır 20 bin insan barakalarda. El uzatan oldu mu? Hayır. Böyle devlet anlaşıyı olur mu? Hayır.

İYİ Parti iktidar olduğunda biz Adıyaman’ı tarım üssü yapacağız. Tarım sanayisini burada kuracağız. Devlet bugün sadece yandaş için var.”

AKŞENER PROJELERİ İÇİN KAYNAKLARINI AÇIKLADI

“Kaynaklardan başlayayım; Kredi kartı borçlarını affedeceğiz dedik. 4,5 milyon insanın takipte olduğunu biliyoruz. Biz bu borçları sileceğiz. Vatandaşlara nefes aldıracağız.

Hepi topu 2 TV’ye gittim. Gazeteciler bana orada kaynak sordular. Adaylar içerisinde sadece bana kaynak soruyorlar.

Suriyelilere 150 milyar TL para harcandı. Ben seçilir seçilmez derhal Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye’de istikrarı sağlayacağız. Onları memleketlerine göndereceğiz. Erdoğan Şam camiisinde namaz kılamadı ama biz seneye Halep’te evlerine dönmüş kardeşlerimizle iftar yapacağız inşallah.

Mehmet Şimşek’in fındık fıstık parası dediği arabalar var. Yıllık 8 milyar lira para ödeniyor bunlara. Onlara diyeceğim ki inin o arabalardan.

Sayın Başbakan dedi ki Akşener TİKA’yı kapatacakmış. FETÖ’den talimat almışım, bu bir iftira. Benim TİKA’yı kapatacağım yalan. Bu ülkenin başbakanı hem yalan konuşuyor hem iftira atıyor. Bana henüz milletimden başka talimat verecek kişi anasının karnından doğmadı. Bunu ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir.

FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş bunlar.”

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TİKA MOGADİŞU’YA OTOBAN YAPMIŞ

“TİKA her yıl 8 milyar dolar para harcıyor. Yaptığı işler Kamboçya’ya okul. Mogadişuya 25 kilometrelik otoban yapmışlar. Bunlara bakacağız kimin karnı doymuş, kimin yandaşının cebi dolmuş.

TRT yıllık 2,5 milyar TL para harcıyor. Bir sürü ahmak buradan nemalanıyor. Orayı satıyorum 2,5 milyar TL her yıl cepte.

Türkiye’nin kamu alacakları dağılmış durumda bunları da topluyoruz.

Her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu kaynaklarla.”

“16 YILDA 2,5 TRİLYON DOLAR VERGİ TOPLADILAR”

“70 milyar dolarlık fabrika sattılar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. Adıyaman’a bu 2,5 trilyon dolarla yol yapıldı mı? Gençlere iş imkanı olacak yerler açıldı mı? Hayır.

Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi yapılıyor. Diyor ki şehir hastanelerinin müşterileri artacak.”

“GÜNEŞ DOĞACAK AMPUL GİDECEK”

“Bunları gözden geçireceğim dedim diye herkes bana çemkiriyor. Vız gelir tırıs gider. Ekonominin içine tükürdüler, dış politikanın içine türküdüler, sizleri korkutmak için yargıyı kullanıyorlar. Önce adaleti sağlayacağız.

Güneş doğacak ampul gidecek. Nüfus kağıdı Türkiye’nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir. 81 milyonun bu ülkedeki tapu kaydıdır. Bir ülkenin devlet olabilmesi için 3 kağıt vardır. Birincisi nufüs kağıdı, ikincisi parası, üçüncüsü de tapu kağıdıdır.”