Meral Akşener Adıyaman’da

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran seçimleri kapsamında Adıyaman'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Akşener’in mitinginden satırbaşları şu şekilde:

“Adıyaman tütününü bitirdiler, yerine Virginia(ABD’nin bir eyaleti) tütününü getirdiler. İç Anadolu’da pancarı bitirdiler. Daha sonrasında şeker fabrikalarını sattılar. Bu cahillik mi?

Adıyaman’a bir fabrika, işletme açıldı mı? Gençlere iş alanı ortaya konuldu mu? Hayır.

Çiftçi küsmüş durumda. Adıyaman’a 4. gelişim. Toprak aynı toprak. Aynı düz tabak gibi bir toprak. Yılda 2 ürün dikilse ürün alınabilecek bir toprak ama sulama yok.

Atatürk barajı yapıldığında Samsat ilçesini terk ettiniz mi ettiniz. Peki tarlalarınız toprağınız sulanıyor mu? Hayır.

AKP milletvekilleri Erdoğan;’la konuşup neden sulamayı getirmediler. Cahillik mi yoksa Adıyaman’ı fakir bırakmak mı istediler?

Çiftçinin tarlası sulanacak. Bereketli toprakların sahibi Adıyaman, inşallah 24 Haziran akşamı yatacağız sabah kalktığımızda Adıyaman’a güneş doğacak.”

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