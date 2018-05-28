Akşener’den sert sözler: ‘Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın durumu ile ilgili eleştirilere yönelik "Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Akşener, sana bu mu battı?" diye konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. Akşener "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar’da Anıtpark Meydanı’nda konuştu. İşte Akşener’in konuşmasından önemli satır başları:

“Kadınlarımız ile yola çıktık, bir tülbent ile yola devam ettik. Buraya Kocatepe’den geldim. Cumhuriyeti kazandıran topraklar. Afyon Atatürk’ün emaneti Afyon. 15 Temmuz’u getiren yolu açan bizatihi AKP Genel Başkanıdır. Çünkü cumhuriyetin değerlerini beğenmedi bu arkadaşlar. Atatürk ve arkadaşlarını bir şekilde beğenmedi bu arkadaşlar. FETÖ lideri ile el sıkıştılar. Bir referandum yaptılar. Gittim Mehmet Ali Şaühin’e yapmayın, Türkiye çok büyük bir zarara uğrayacak dedim. Bana Meclis Başkanı Dedi ki Patrona konuş. sonunda konuştuklarım kaale alınmadı ve 2010’da o referandum yapıldı. Bu ülkenin genelkurmay başkanı terör örgütü lideri olarak yargılandı. 17-25 ortaya çıktı.

Sayın Erdoğan aldatıldım, kandırıldım Allah beni affetsin dedi. Bunu neden anlatıyorum? 100 sayfa tarih okumamış olanlar, tarihi Fesli’den öğrenenler Türkiye’de bütün değerleri ucuzlattılar. Bugün yollardan köprülerden geçmek pahalı, ama bugün komşuluk değerleri ucuz. Bizi biz yapan bütün değerler ucuzladı, paraya ait ne varsa pahallandı.

Kafamız gözümüz yarılarak ortaya bir başkanlık sistemi kondu. Muhterem zaten bunu KHK ile kullanıyordu. Sonra Saray’ın küçük ortağı durup dururken erken seçimi gündeme getirdi. Ama şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı. Bu şeçimi yapmamak için elden gelen her türlü gayret ortaya konmaktadır. OHAL’de seçime gidiyoruz ama muhterem arkadaşlarımız bu durumdan rahatsız ama OHAL’de de seçim kazanmaya hazırız. Böyle bir durumda Tayyip Bey’in asabı bozuk. Şimdi karşısına bir genç, kadın hareketi olarak İYİ parti çıktı.

100 bin imza ile yola çıktık, 4 saatte bana imzaladınız verdiniz. Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah.

16 senedir ilk defa ‘lütfen’ dedi, demek ki siyasi rekabet milletin işine yararmış, ekonomiyi dağıttılar. Haşlanmış yuhurtadan beri yumurta üretir Afyon. Pazar tanzimi yapmak lazım. Devletin üreticisinin arkasında dimdik durmak lazım. Afyonlu gençler iş buluyor musunuz? Bu betonun tercih edildiği bir tercihle yönetilen Türkiye.

Mavi tişörtlü kızım cebinde kaç TL var. 18 lirası var. Senin kaç liran var 20 lira. Burası iyiymiş, diyor ki bir siyasetçi vatandaşın cebindeki parayı sormaz. Hadi oradan.

Türkiye Dayanışma Vakfı kuruyoruz. 8.5 milyar lirayı nereden buluyoruz? Mehmet Şimek dedi ki fındık fıstık parası. Ha işte onunla ödeyeceğim. İş buluncaya kadar gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağım.(Yuh sesleri üzerine) Halledeceğiz biz onları sandıkta halledeceğiz.

SÜLEYMAN SOYLU’YA SERT YANIT

Neyi gördüm biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik talepleri değerlendirdiği konuşmasında

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çok sert sözlerle yüklenmiş “Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu’da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?” demişti.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “Okullarımızda öğrencilerimize yol göstermek için rehber öğretmenlere ihtiyacımız var. Siz atanamıyorsunuz. Atanamıyorsunuz kızım sorularınızı çaldılar. Kuleli ve Işıklar Askeri liselerini derhal açacağız. Milliyetçilik anlayışları son derece sorunludur. Türk milliyetçilerine Fatiha bilmezler ve vampirler dediği gibi, kandan beslenirler dediği gibi. Burada şuur altı devreye girer. Çıkar ittifakı kurulur. Bunlar şimdi yerli ve milli biz değiliz. Oslo’da bu milletin irtibarını yerle bir ettin sen.Alışık olmadıkları bir muhalefet tarzı ile karşı karşıya kaldılar. Önerilen çatı adayını kabil etseydim Tayyip Bey ile Sayın Gül arasında bir seçim oluyordu. Ben sözümün arkasında durdum muhalefat adayları ve hapsi seçim kampanyası yapıyor.”