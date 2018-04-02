Meral Akşener: Biz ‘İYİ’ler korku duvarını yıkacağız

1060 delegenin oyu ile genel başkan seçilen Meral Akşener konuşmasında iktidara yüklendi. “Türkiye korku nedeniyle sessizlik yaşıyor. Türkiye'de insanlar başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Ekonomi tepetaklak olmuş yokuş aşağı inerken, korkunun suskunluğunu, huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar. 15 Temmuz kalkışmasında millet devleti sokaktan toplarken uçaklarla kaçıp güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin! Bu maskeli balo bitsin, artık bitsin!..” dedi.

Zeynep GÜRCANLI – Kamil ELİBOL / SÖZCÜ

İYİ Parti'nin Ankara'da yapılan 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener 1060 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen partililer, Ankara Spor Salonu'nu saatler öncesinden doldurdu. Salona giremeyen binlerce partili ise kurultayı dışarı kurulan dev ekrandan takip etti.

Akşener, kürsüye “Devletin başına Meral gelecek” ve “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganlarıyla çıktı.

Türkiye'nin ‘korku' nedeniyle bir sessizlik yaşandığını belirten Meral Akşener, kurultay konuşmasında şu mesajları verdi:

“HERKES KORKUYOR”

“Ekonomi tepetaklak olmuş yokuş aşağı inerken, korkunun suskunluğunu, huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar. Bizler, biz İYİ'ler, o korku duvarlarını yıkacağız! Biz senin korku iktidarını, kötülük iktidarını yıkmaya geliyoruz.

“BALGAT İTTİFAKI”

Sayın Erdoğan'ın engin ittifak tecrübesi derhal devreye girmiştir. Neydi o engin ittifak tecrübesi? Önce Büyük Ortadoğu Projesi ittifakını kurdular. Sonra Dolmabahçe'de, PKK ile ‘çukur ittifakı' yaptılar. FETÖ ile devleti ‘paylaşma ittifakı'nı ise çoktan kurmuşlardı. Allah'ın işine bakın ki şimdi de Balgat ile ittifak kurdular. Türk Ordusu, sınır ötesinde siperden sipere koşarken seni ittifak peşine düşüren gerçek nedir?

“UÇAKLA KAÇTI”

28 Şubat'ta korku dağları beklerken, yağlı kazıkla tehdit edildiğimizde, dönemin ceberutları karşısında dimdik duran karakterimiz var bizim! Peki ya sizin?15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplarken, uçaklarla kaçıp güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin! Bu maskeli balo bitsin, artık bitsin!

GİK'E 27 YENİ İSİM GİRDİ

Kurultayda yapılan seçimde 60'tan 80'e çıkarılan Genel İdare Kurulu'na 27 yeni isim girdi. İstifa eden Mustafa Erdem dışında 5 isim çizik yedi. Genel Başkan Yardımcısı Şule Ünlü Doğan ile Hatay eski Milletvekili Ahmet Şefik Çirkin liste dışında kaldı.

GİK'ye yeni giren isimler arasında, MHP eski Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ersönmez Yarbay, Ayşe Sucu, Mukadder Başeğmez, Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, Fahrettin Yokuş yer aldı.

ABDÜLLATİF ŞENER SÜRPRİZİ

İYİ Parti kurultayında, davetlilere ayrılan tribünde en dikkat çeken isim AKP kurucularından, Başbakan Yardımcılığı yaptıktan sonra partiyle yollarını ayıran Abdüllatif Şener oldu.

Şener'in görüntüsü kürsüde ekrana yansıtıldığında tüm tribünlerden coşkulu alkışlar aldı.

ON BİNLER GELDİ TV’LER GELMEDİ

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'na yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Kurultay salonunda Halk TV dışında hiçbir televizyon kanalı yoktu.

Akşener kurultayda protokol yerine tribünde partililer ile oturdu. Akşener, kürsüye çıkarken annesi ve yurt gezilerinde vatandaşların hediye ettiği yazmaları elinde taşıdı.

Sağına İYİ Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı'nı, soluna ise partinin insan haklarından sorumlu başkan yardımcısı olan başörtülü partiliyi oturtan Akşener, Türkiye'de başta gençler olmak üzere, muhafazakar-laik-milliyetçi tüm kesimlere mesaj verdi.

ELDE TÜRK BAYRAĞI KINASI

Kurultay için özel ışık ve balon gösterisi yapıldı. Akşener gelmeden önce çalınan İzmir Marşı salonu coşturdu. Akşener kanalı elleri ile partilileri selamladı. Birçok kadının Akşener gibi ellerine Türk Bayrağı şeklinde kına yakması ve Bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

Salonda, Basın Danışmanı Murat İde'nin bestelediği şarkı çalındı.