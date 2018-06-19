Meral Akşener: Şerefsiz şerefsiz geziyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Bolu'da vatandaşlarla buluştu. Sağanak yağış altında mitingini yapan Akşener 'bu bir vebaldir' diyerek kendisini izleyenlerin ıslanmasına razı olmadığını dile getirip konuşmasını yarıda kesti. Vatandaşlar 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganlarıyla İYİ Parti Lideri'ni uğurladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı. “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganlarının ardından “Köroğlu ruhuyla haksızlığı karşı çıkan Bolulu kardeşlerim bu meydanlarda benimle olduğunu için size muhabbetlerimi sunuyorum” diyerek sözlerine başlayan Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Kendi topuklarına kurşun sıktı bu muhteremler. Şimdi kaçmak için yer aranıyor.

Biz 25 Haziran'da sekizinci ayını dolduracak bir parti olarak 70 ile gitmiş 110 miting düzenlemişim. Yedi buçuk aylık bir parti olarak seçim için adaylar çıkarmış bütün illerde teşkilatlanmış bir İYİ Parti'yiz.

Biz sizin isteğiniz ve desteğinizle açılmış bir partiyiz. Ben sizlerin isteğiyle, sizlerin oylarınızla Cumhurbaşkanlığına aday oldum. İYİ Parti milletin hareketi. Siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni oylarınızla aday göstermeseydiniz nasıl bir seçimle karşılaşacaktınız. Bizim sayemizde OHAL'e rağmen renkli neşeli bir seçim kampanyası yürütülüyor.”

“İNSANIMIZI BİLEREK YOKSULLAŞTIRDILAR”

“Kalem kalem 16 yıldır bu arkadaşların yaptığı iyi kötü her şeyi inceledik. Bu ülke kalkına bilir mi? Baktık sorduk ve ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin potansiyeli ve eğitimli insan gücü bu ülkeyi, gerçekten kalkındırır. Bunların bilerek insanlarımızı yoksullaştırdıklarını ve bu psikoloji üzerinden iktidarda kalma hesapları yaptıklarını gördük. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımdan para kazanan insanın işsiz kalması demek. Tavukçuluğu, hayvancılığı bitirdiler. Hem inek hem saman ithalatı yapıyoruz şaka gibi. Türkiye'de tarım üretimi 18 milyar dolar azaldı.”

“ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTUK”

“Yapacaklarımızı anlatarak geziyoruz. İnsanımıza dokunan projeler, gençlerimiz hayal kurabilsin istiyoruz. Bakanların, çocuklarının, kızlarının, eşlerinin acayip kiralık arabaları var. Aylık kirası 20 ile 25 bin TL arasında. Sizlerin cebinden çıkıyor bunların parası. Ben seçilir seçilmez diyeceğim ki inin arabalardan. 8 milyar TL cebimizde kalacak. Gittiler Suriye'nin işlerine parmak soktular. Bizim ilk işimiz Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizi sağ salim evlerine göndermek. 130 milyar TL harcadılar bunlar. Toplanan vergiler var 2 trilyon TL.50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız her yıl. Gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. TRT'yi satacağız. Oradan gelecek para var alın size bir kaynak daha.”

“ŞEREFSİZ ŞEREFSİZ GEZİYORLAR”

“Bir de biz bilmeden bir arı kovanına çomak soktuk. Binali Yıldırım TİKA'yı kapatacağımı söyledi. “FETÖ'den talimat aldı” dedi. Hem yalan söyledi hem iftira attı. Varsa elinde bir şey yap elinden geleni kardeşim. Ama ben milletimden başka kimseden talimat almam. Ben bunlara elinizden geleni yapın yapmazsanız şerefsizsiniz dedim. Şimdi şerefsiz şerefsiz geziyorlar.”

“BİR DE AFAD DİYE BİR KURUM VAR”

“TİKA Mali'ye yeni meclis binası yapmış Türk Dünyaları ile iletişim kursun diye açılan TİKA'nın ne yaptığı ortada. Bir de AFAD diye bir kurum var oradakileri de çıkaracağız ortaya.Yoksulluğu istismar ederek devlet yönetme anlayışı bu ülkeye ihanettir. 5 yıl içinde ithalatı kesilmiş kendine yeten bir ülke haline getireceğiz.”

MİTİNGİ YARIDA KESTİ

Akşener, yoğun yağmura rağmen bekleyen kalabalığın daha fazla ıslanmasına gönlü razı gelmeyince programını kısa tutarak milletvekili adaylarını sahneye davet ederek konuşmasına son verdi.

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