Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa’da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa Gökdere Meydanı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'i on binlerce Bursalı büyük bir coşku ile karşıladı.Yoğun katılımın yaşandığı mitingde kadın ve gençlerin çoğunluğu dikkat çekerken afiş ve dövizler renkli alanda görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener'in konuşmasından satır başları:

Bursa'yla iki çeşit bağım var benim. Ailemin bir kısmı burada. Bir diğer bağım, okuduğum Bursa Öğretmen Okulu.24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. Süper baskın seçime gidiyoruz. Şimdi soru şu: “Madem her şey iyi niye seçime gidiyoruz? Madem kötü niye seni seçelim?”. 16 yıldır iktidardalar. 16 yılda ne oldu? Bursa'nın sanayisi mi gelişti? Bursa'nın gençleri iş mi buldu? Bursa gibi bir sanayi şehri, tarım şehri olan şehrimizde işsizlik olmaması gerekiyordu. Artık yolun sonu görünüyor.

İYİ Parti'yi millet kurdu. Dediniz ki bize: “Yürüyün”. İYİ Parti kurulmasaydı, bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için neyi konuşuyor olacaktık? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç puanla seçildiğini konuşacaktık. Bizim sayemizde Sayın Erdoğan bile millete proje anlatmaya başladı. İlk defa bu seçimde çiftçiler konuşuluyor, ilk defa bu seçimde eğitim konuşuluyor, ilk defa bu seçimde sanayi konuşuluyor. Bütün bunları sağlayan sizin desteğinizle kurulan İYİ Parti'dir. İYİ Parti, sizin desteğinizle güneş gibi doğmuştur! Bugün burada konuşuyorsam, Bursa Öğretmen Okulu'ndaki öğretmenlerim sayesinde.

Biz proje üreten, çözüm üreten bir siyasi partiyiz.16 yıldır toplam 2 katrilyon dolar para girdi, devletin kasasına. Bunun karşılığında devlet eliyle yapılan sadece bölünmüş yollar. Türkiye bütün projelerini yandaş müteahhite yaptırdı. Yandaşlar zengin edildi. Büyük projeleri devlet yapmalıydı. Köprülerden geçen de para ödüyor, geçmeyen de. Müşteri garantisi verilmiş köprüler, müşteri garantisi verilmiş hastaneler. İlk defa bu ülke bir Cumhurbaşkanının, millete müşteri gözüyle bakıldığı görüldü.

Devlet fabrika yapması gerekirken, eğitimi tanzim etmesi gerekirken, en çılgın proje Millet Kahveleri oldu. Erken sanayisizleşen Türkiye, üretimden kopan Türkiye… Üretimi merkeze koyamazsanız, gençleriniz işsiz kalır. Biz sadece üretim ekonomisini, hem tarımda, hem sanayide en öne koyacağımıza söz veriyoruz. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız, herkese iş imkanı sağlayacağız.

Gençlerimize ya iş vereceğiz, ya maaş bağlayacağız.Ekonomik vaatler için sadece kaynağı bana soruyorlar. Tam 4 milyon Suriyeli mülteci var. Herkes vatanında mutlu, herkes vatanında özgürdür. İlk iş olarak Suriye ile olan ilişkileri düzelteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine geri göndereceğiz. Emevi Camii'sinde namaz kılınamadı ama biz seneye Ramazan Ayı'nda, Suriye'de kardeşlerimizle iftar yapacağız.

Suriyelilere 150 milyar TL para harcadı bunu kaynak olarak koyalım cebe.Lüks araç kiraları var, bakanların çocuklarının bindiği 8 milyar TL bunun gideri; onu da koyun cebe.TRT'yi satacağım dedim. Sizin cebinizden her yıl 2,5 milyar TL çıkıyor. Ahmaklar para kazanıyor sizin üstünüzden. Onu da atın cebinize.Sayın Binali Yıldırım, bana birden bağırmaya başladı ‘TİKA'yı satacak' diye. Satmayacağız, ama inceledik. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6,5 milyar dolarını halk veriyor.

Bunları nereye harcadılar diye baktığımızda faturası yok. Ama baktık ki Kamboçya'ya okul yapmışlar, Muş'taki okullarla karşılaştırdık bu okulları yazık bizim milletimize yazık!Ben her yerde söylüyorum, Türkiye'nin potansiyeli var. Genç, eğitimli, üretken nüfusa göre eğitim sistemi tanzim etmemiz lazım.Seçime gidiyoruz. Son 1 haftadır sanki seçime değil, savaşa gidiyormuşuz gibi davranıyorlar. Biz sadece bir seçime gidiyoruz.