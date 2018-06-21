Akşener: Aynı talimatı Erdoğan, YSK’ya da vermiş

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Fatih'te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan ve damadına sert eleştirilerde bulunan Akşener, " Anadolu Ajansı suçüstü yakalandı. Erdoğan’ın damadının talimat verdirdiğini duyduk. Ardından başka duyumlar aldık. Aynı talimatı Erdoğan, YSK’ya da vermiş. Sandıkları koruyacağız" dedi.

İşte Akşener’in konuşmasından satır başları:

24 Haziran'da ülkemizde bir karar verilecek. Ya yalana talana devam denilecek. Ya da yorgun şoför evine gönderilecek. Beni Cumhurbaşkanı adayı olarak siz gösterdiniz. Engelleri aşa aşa geldik. Şimdi buradayız. Size Türkiye'nin her yerinden selam getirdim. İYİ Parti'yi kurdurmasaydınız, beni aday yapmasaydınız, bugün nasıl bir seçim konuşacaktık? Kendileri de 2. Tura kaldığını kabul ettiler. Anadolu Ajansı suçüstü yakalandı. Erdoğan'ın damadına talimat verdirdiğini duyduk. Ardından başka duyumlar aldık. Aynı talimatı Erdoğan, YSK'ya da vermiş. Sandıkları koruyacağız.

Dünya lideri, İYİ Parti'den ne çok korkuyormuş? Beylikdüzü'nde milletvekili adayı arkadaşımız, akrabasının binasını benim fotoğraflarımla donattı. Onu indirdiler, kararla. Ama 2 gün sonra aynı binaya Erdoğan'ın posterleri asılmış. Fatih'te benim programımı iptal ettiler, YSK kararıyla. İşgal altındaki İstanbul'da bile Halide Edip'in Sultanahmet konuşmasına izin verilmişti. Bütün bunlar bizden korktuklarını gösteriyor. Ama korkunun ecele faydası yoktur.

İstanbul'da 8 miting yapacağız. İstanbulumuzu inşallah yalan dolan hareketinden kurtaracağız. İstanbul'da işsizlik olur mu? Soğan olmuş 5,5 TL; patates olmuş 6,5 TL…Tarımı bitirdiniz, tarımı mezara gömdünüz. Kaynaklar bitince ithalata yöneldiniz. Mardin'den geliyorum daha önce hayvan ihraç eden şehirde, ithal hayvan eti satılıyor. 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediliyor. Bunun anlamı tarımla ilgilenen 1 milyon insan işsiz demektir. Bu insanlar göç etmek zorunda kalmıştır. Amerikan çiftçisini zengin ediyor bu hükümet. 2,2 TL’ye mazot kullanan Amerika çiftçisi zengin edilirken, bizim çiftçimiz 6 liralık benzinle, ucuz tarım ürünü ihraç edebilir mi?

Sanayi göçertilmiş durumda. 2,5 trilyon dolar girmiş 2002'den beri Türkiye'nin kasasına. Fatih'teki vatandaşın cebine giren para var mı buradan?Yandaşların cebine gidiyor yapılan havaalanlarının, köprülerin geliri. Türkiye'nin birinci problemini işsizlik ve genç işsizliği yaptılar. Anadolu'yu dolaştık, gördük.

Tarım meselesi Türkiye'nin stratejik meselesidir. Bu meseleyi bu hale getirmeleri ihanettir. Devletin kurumlarını yandaşlara peş keş çekerek ilerleyen bir iktidar var.Her konuda fetva veren hocalar, haram lokma yemekle ilgili fetva vermiyor kimse! Vatan çocuklarının lokmalarını bakan çocuklarının boğazından çıkarmaktır, bizim mücadelemiz. Hırsızlık almış başını gidiyor.

Niçin ülkemizin hep beraber fakirleştiğini görüyoruz. 16 yıllık bütün hesapların kuruşlarına kadar baktık. O yüzden bana cevap veremiyorlar.Gelelim TİKA meselesine, biz bu kurumu incelemeye başladık. Yıllık 8 milyar dolar para harcıyorlar. 6,5 milyar doları sizin cebinizden geliyor. Hiçbir denetime tabi tutulmuyorlar. Paralarla ne yapmışlar biliyor musunuz? Kolombiya'ya okul yapmışlar, Ekvator'a gölet yapmışlar.

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