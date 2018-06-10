Meral Akşener iftar sonrası İzmirlilerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin düzenlediği iftar programından sonra İzmirlilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına devam ediyor. İl ve ilçelere ziyaretlerini sürdüren Akşener'in Bergama, Manisa ve Tire'den sonraki durağı İzmir Gündoğdu Meydanı oldu.

Gündoğdu Meydanı'nda binlerce vatandaş için iftar sofrası hazırlandı. Yoğun katılımın gözlendiği programda kadın ve gençlerin çokluğu dikkat çekti.

İftar programında bir araya geldiği İzmirlilere hitap eden Akşener, “Bugün dördüncü programımızda konuşuyoruz. Allah hepinizden razı olsun” diyerek sözlerine başladı.

Meral Akşener’in açıklamaları şöyle:

“KAYNAK NEREDE DİYE SORUYORLAR… KAYNAK ÇALDIĞINIZ PARALAR”

“Siz isterseniz Allah nasip ederse elbette Cumhurbaşkanı Meral Akşener. Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana ‘Yürü’ dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran’da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz.

Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye’ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? ‘Kaynak nerede’ diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Kaynak cebinizdeki çaldığınız paralar. Çarçur ettiğiniz pek çok devlet kurumunun harcadığı, israf ettiği paralar. Bunlardan biri TRT. TRT’yi satıyorum ve 2.5 milyar TL kayak cebimizde kalıyor ve sattığımız para ile gençlere iş imkanı sağlayacağımız kaynağı elde ediyoruz.”

“KADİR GECESİ SİZE SÖZ VERİYORUM HARAM KARIŞTIRMAYACAĞIM”

“Bir de Sayın Binali Yıldırım üzerinden TİKA tartışmaları var. TİKA'yı satacakmışım. Satmaya kalksam senden mi korkacağım söylerim. Nereye gidiyor bu para araştıralım dedik. Ne paralar gitmiş.

Gençler kendi arasında para toplamış. Biz tarifeli uçaklarla gidiyoruz özel uçağımız yok. 75 TL para toplamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu küçük paralarla bir kampanya yürütüyoruz. Ben 24 yıldır aktif politika yaparım hiçbir zaman bu kadar mutlu çalışmadım. Şu Kadir gecesi size söz veriyorum İzmir, bu paralara vallahi haram karıştırmayacağım.”

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