Seçim çalışmalarına İstanbul’da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bayrampaşa’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

Hanımefendilerin ve gençlerin meydanda çoğunlukta olmasından gurur duyuyorum.24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Seçim kararını aldılar, her şey istedikleri gibi gitmedi şimdi ağlaşıyorlar.Madem her şey iyi niye seçime gidiyorsun? Madem her şey kötü niye bir daha seni seçelim? Bayrampaşa 24 Haziran'da öyle bir karar verecek ki 16 yıllık zulüm ve talan sona erecek.

İstanbul'da bir partili arkadaşımızın akrabasına ait inşaata benim posterlerim asılmış. YSK kararı ile polis gelip o pankartları oradan toplamış. Ayını binaya iki gün sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asılmış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Meral Akşener'den İYİ Partiden akılları uçmuş şekilde korkuyorlar.

Siz beni aday göstermeseydiniz. Bugün nasıl bir seçim olacağını kara kara düşünüyorduk. Erdoğan'ın buralara gelip miting yapmasının sebebi İYİ Parti'dir.Mimar Sinan Üniversitesi'ne yazı yollamışlar. Denilmiş ki, “Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ofisi yükseltilecek. 26'sına kadar çıkın oradan” Kardeşim bu nasıl bir doymazlıktır?

Bin yüz elli odalı saray yaptın doymadın, binlerce ağaç kestin doymadın… Şimdi devlet okulundaki çocukları yer göstermeden, okulundan atmak nasıl bir olaydır? Ben Cumhurbaşkanı olduğum gün, bu talan bitecek.