Meral Akşener İzmir Tire’de vatandaşlara hitap etti

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir'in Tire ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener burada, AKP hükümetlerinin 16 yılda 2,5 milyar dolar vergi topladığını ancak bu kaynakların kötüye kullanılmasıyla ekonominin çökmesine neden olunduğunu açıkladı. Kendi projeleri için kaynaklarını da belirten Akşener, akşam saatlerinde İzmir'de partisinin düzenlediği iftar programına katılmak üzere miting alanından ayrıldı.

Meral Akşener’in mitinginden öne çıkanlar şöyle;

“Bu Ramazan gününde, Kadir Gecesi’nde, bu sıcakta buraya gelmişsiniz Allah hepinizden razı olsun.

Bugün birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler yürü dediler iyiki de sizi dinlemşim yürümüşüm. Türkiye 24 Haziran’da seçime gidecek. İki konuya karar vereceksiniz. Birincisi cumhurbaşkanlığı, ikincisi milletvekilliği için oy kullanacaksınız.

“SİLKELE BAŞKAN DÜŞECEKLER”

Herkes oyun kurar ama bize Allah yardım ediyor. Bana diyorlar ki ‘seni TV’ye çıkarmıyorlar’ ne olur çıkarmasınlar. Ben sarayın ekranlarında olmak yerine Tire’de meydanlarda olmayı yeğlerim.

İlk 1994’te büyük şehir başkanlığına adaylıkla siyasete başlamıştım. O zaman gençler dediler ki ‘Silkele başkan düşecekler’ o yüzden iyi silkelerim.

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“TAYYİP BEYİ’İN GÖNLÜNÜ YAPMAK İÇİ EKONOMİ…”

Bir ekonomi bakanımız var, Denizlililer nerden bulmuş dedim bir gülme koptu! Diyor ki adam kurla murla işimiz yok. O zaman neden çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun kardeşim?

Doğazgaz dolarla değil mi? Mazot, benzin dolarla değil mi? Sanayide ara mallar dolarla değil mi? Nasıl ekonomi bakanı oldun sen kardeşim?

İşte sadece Tayyip Bey’in gönlünü yapmak için yapılan ekonomi yönetimi ülkeyi bu hale getirdi işte!

Yılda 50 milyar dolar yatırım yapacağız. 5 yıl sonunda işsizliği OECD rakamlarına indireceğiz. Kaynağınız nerde diyorlar. O çaldıklarınızı cebinizden geri alacağız.

PROJELERİ İÇİN KAYNAKLARINI AÇIKLADI

65 milyar doları Kanal İstanbul’a gömeceksin. Bu 65 milyar doları nerden buluyorsun? Bu 65 milyar doların Tire’deki gençlere ne faydası olacak?

Kaynak kaynak soruyorlar bana kaynak işi çok alem. Gençlere dedim ki, iş buluncaya kadar her gence 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim dedim bana dediler ki kaynak nerede, kaynak kolay anlatayım.

Bunun yanı sıra 4 milyona yakın kredisi takipte olan insan var. 100 liralık borcu bankalar 10 liraya tahsilat şirketlerine satıyorlar. Bizde dedik ki bu borcu bir defaya mahsus ortadan kaldıralım dedik yine dediler ki kaynak nerde?

Bir, 4 milyon Suriyeliye 150 milyar TL harcadınız kaynak orada.

İki, 8 milyar türk lirası tutuyor. Bu bakanlar var ya! O arabalara kendileri değil eşleri biniyor, çocukları biniyor… Onlara diyeceğim ki inin arabalardan! Alın size ikinci kaynak.

Üç, alım satım işlerinde kimin ne alıp sattığı belli değil devlette. Bütün bu alım satımlarda %10 kar ediyor devlet alın size bir kaynak daha.

Dört, TRT’yi satacağım. Seyretmediğiniz programlar yapıyor, yıllık 2.5 milyar TL harcanıyor. Onu da satıyor muyum? Alın size bir kaynak daha.

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“16 YILDA 2,5 TRİLYON DOLAR VERGİ TOPLANDI”

Fabrika yaptılar mı? Hayır. Çiftçiye yardım ettiler mi? Hayır.



2,5 trilyon dolar 16 yılda vergi toplandı. Bu ülkeye fabrika yapıldı mı? Gence iş verildi mi? Emekliye zam yapıldı mı? Polisin 3600 ek göstergesi halloldu mu? Hayır.

Köprü yapıldı bizim değil. Tüp geçit yapıldı bizim değil. Şehir hastaneleri yapıldı bizim değil. Müşteri garantisi verilen hiçbir iş bizim değil yandaş müteahhit. Şimdi ben şunu diyorum bütün bunları gözden geçireceğim. Nerede abidik gubidik iş varsa düzeltmek benim ilk yapacağım iş olacak.

Taşeron taşeron dediler. Bir kısım yandaşları kadroya aldılar.

“BİZ BUNLARA İYİ GELDİK”

Andımız konusunda haklılar. Orada bir şey diyor “Türk'üm Doğruyum” adamlar bunu nasıl dinlesin. Biz geldiğimizde Andımız'da geri gelecek. Biz bunlara iyi geldik. 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım hepsi hasta. İYİ Parti geldi meğer hepsi iyiymiş. Biz Geldik hepsine iyi geldik. Milli bayramlarda hasta olanlara da iyi geldik. Meğerse hepsi turp gibiymiş.

Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. En önemlisi şu, bizim önemli bir özelliğimiz vardır sabır. Şimdi sabır doldu yandı muhteremler yandı. Bu ülkenin kurucusu ve benim sizin karşınızda konuşuyor olmamı sağlayan Atatürk'e anasına çevresine laf edenlerle ilgili olarak bir şey yapmayan Sayın Erdoğan sadece bu sebepten bile evine gönderilmeyi hak ediyor.

“DAMADI FETÖ’DEN KAÇTI”

Eğer 2010'daki referandumu yapmasaydınız 15 Temmuz olmazdı. Ben sisi uyarmadım mı? Buna rağmen yaptınız. Ne oldu onlarca şehit ve gazimiz oldu. Sen ne yaptın binalara savaş açtın. 15 günlük erin komutana karşı gelme ihtimali var mı? Devlete emanetti o çocuklar. 18 yaşındaki çocuğu müebbet hapisle karşı karşıya bıraktın. Emir verenler kaçmış olan garibana olmuş. Siz FETÖ mücadelesi mi yapmış oldunuz? Hadi oradan be. Damatlar kaçak damatlar en çok FETÖ'cü sizde. Bir tane Meclis Başkanı var bin yaşında bir abi çok da para göz. 50 milyar TL'lik tazminat davası açtı. Ben de ona 1 TL dava açtım hani tuvalet parası. Bunun damadı FETÖ'den kaçtı. FETÖ'yü Türkiye'ye getirmek istemezler, konuşursa ne halt edecek bunlar. Biz onu getireceğiz. İş birlikçilerini yargılamak için gereken izinler verilecek, hepsini ip gibi yargının karşısına çıkaracağız.

Gelir gelmez OHAL'i kaldıracağız. Önümüze bunu bahane edip çöp kamyonları çıkardılar. Ama bizi durduramazlar. Bakan çocuklarının cebinden trilyoncuklar çıkarken vatan çocuklarının cebi boş kalmaması için 24 Haziran'da bir karar vereceksiniz.”

İYİ PARTİ ADAYLARINI İZMİR’E EMANET ETTİ

Konuşmasının ardından vekil adaylarını sahneye davet eden Akşener, Aşık Veysel'in Torunu Çiğdem Özer'i, Şengül Hablemitoğlu ve Mehmet Tezkan'ı anons ederek bu isimler için “Özellikle sizlere emanet ediyorum” dedi.

Miting sonunda ‘Hasan’ isminde bir öğrenci sahneye çıkarak karne harçlığı olan 50 lirayı Akşener’e verdi ve “Bunu seçim için kullanır mısınız?” dedi. Akşener de küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti. Akşener, Gündoğdu Meydanı’ndaki iftara katılmak üzere alandan ayrıldı.