Akşener: Barzani’yi ben öpmedim

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Elbistan'da miting düzenledi. Akşener, terör meselesine ilişkin soru soran bir vatandaşa, "Habur rezaletini ben yapmadım, çadır mahkemeleri ben kurmadım, Barzani’yi ben öpmedim. Oslo’da cıvık cıvık konuşmadım. 29 Ekim'de peşmerge geçerken davulla zurnayla bu ülkeden onları ben geçirmedim” diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde miting düzenledi. Alana seçim otobüsü ile gelen Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra miting alanına ulaşan Akşener’i vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları ile karşıladı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı.

Akşener’in konuşmalarından satır başları:

Bu ‘Cumhurbaşkanı Akşener' sloganlarında en çok kadınların sesi çıkıyor haberiniz olsun. Oruç ağzınızla bir iş gününde buradasınız. Allah sizlere mahçup etmesin bizleri. Buraya gelirken ilçe başkanım dedi ki ‘Tek bir şey söyle kalk git' bende olur mu dedim anlatacağım şeyler var.

Elbistan'da hava kirliliği sorunu var, bir de satılan şeker fabrikası var. Bu konuyu gündeme getiren bizzat benim. Bu fabrikaların satılması demek üreticinin ürünü azaltması demek. Bunların küspesi azalır bu da hayvancılığın yok olması demek.

Kendi çiftçilerini yokluğa mahkûm edenler, suni şeker tüketimiyle de sağlığımız bir yana zürriyetimize el attı bunlar. Fabrikalar şekeri niye pahalı üretiyor çünkü yatırım yapılmıyor. Çünkü bu hükümet fabrika düşmanı. Fabrikalar satılıyor yerlerinde yeller esiyor.

Tillerson ile 3.5 saat ne konuştular belli değil. 14 fabrika satışa kondu. Ben seçildiğim takdirde bütün anlaşmaları iptal edeceğim. Hiçbir değişiklik yapmaya kalkmasınlar. Devlet gencine iş vermek zorundadır.

Devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Bu çocukların başını öne eğdirmemek lazım iş bulana kadar. Ne yapacağız? Hepsine maaş bağlayacağız. Ayrıca her yıl 50 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağız. İşsizliği 6.5'e düşüreceğiz.

Şimdi mısır ve mısır şurubu satı aldığımız Amerikan çiftçisi mazotu 2 liradan kullanıyor bizim çiftçimiz ise 6 liradan kullanıyor. Mercimekten nohuta kadar neredeyse bütün gıda ürünlerini ithal ediyoruz. 5 yıl içinde gıda ürünlerinin ithalatını sıfıra indireceğiz.

Eskiler hatırlar, 200-300 dönümlük bir tarla ile çocuk okutturdunuz. Bugün o tarladan alacağınız para ancak kendinize yeter. Üretmek zorundayız, çiftçi de sanayi de üretecek. Eğitim sistemimizin içine tükürülmüş.

Öğrenciler ayrıştırılmış, performans ve mülakat sistemini, kadro ayrımını kaldıracağız.Ziraat mühendisini işini yapacağı sistemi kuracağız. Bana soruyorlar ‘Kaynak nerede?' bugüne kadar kimseye sorulmadı ama bir tek bize soruyorlar. Çünkü bizi ciddiye alıyorlar.”“Yağmur yağıyor kısa keseyim” diyen Akşener'e vatandaşlar konuşmaya devam etmesi için ısrar etti.

Akşener konuşmalarına şöyle devam etti:Bir TİKA meselesi attı ortaya Başbakan Yıldırım. Neymiş TİKA'yı kapatacakmışım FETÖ talimat vermiş. FETÖ bu ülkeyi ele geçirirken sizler bostan korkuluğu muydunuz? Hem yalan konuşuyorsunuz hem iftira atıyorsunuz. Gereğini yapmayan namerttir, şerefsizdir.

İl olmak istiyorsunuz. Ben bugüne kadar yalan konuşmadım. Ben bununla ilgileneceğim. Gereğini ne yapmak lazımsa yapacağız. İl Başkanımızda açtı bu konuyu inanın sizleri burayı çok seviyor.Büyükşehir yasasıyla ilgili meseleler var. O yasa geçtiğinde bana dediler ki Tayyip Bey'le konuş bu sorun çıkarıyor. Ben Erdoğan'a bu belediye meselesini anlattım. Kendi Belediye başkanlarının şikayetini iletti. O bana dedi ki “Onlar der der benim dediğimden çıkmaz

Ben hem Cumhurbaşkanı adayıyım hem de İYİ Parti Genel Başkanıyım” diyen Akşener, vekil adaylarını sahneye davet ederek “Dışarıdan adam yok hepsini size emanet ediyor. Kendimi de size emanet ediyor. Allah bizi sizlerin karşısında mahcup etmesin

Terör meselesine ilişkin sesini duyurmaya çalışan bir kişinin dinleyen Akşener, “Ben terör sorununu çözdüm oğlum. Bak sizin takım beni nelerle suçluyor bir bilsen. Trörö sorunu çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım, çadır mahkemeleri ben kurmadım, Megri megri diye ağlamadım. Barzani'yi ben öpmedim. Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. 29 Ekim’de peşmerge geçerken davulla zurnayla bu ülkeden onları ben geçirmedim” dedi. Soru soran vatandaşa kalabalık tepki gösterince devreye giren Akşener, “Bir şey yapmayın. Bir soru sordu cevabını verdim” diye konuştu.