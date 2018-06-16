Meral Akşener: Bu ucube sisteme ya ‘evet’ ya da ‘tamam’ diyeceksiniz

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Mecburen vatandaşlarımıza ulaşmak üzere meydan meydan geziyoruz. Çünkü bu seçimde ilk defa hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Bu ucube sisteme ya 'evet' diyeceksiniz ya da 'tamam' diyeceksiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Karabük’teki mitingde konuştu.

Vatandaşların bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Akşener’in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

“Bugünümüzün yarınımızın emaneti gençler bu bayram günü bu meydanları şereflendirdiniz. Allah razı olsun hakkınızı bana helal edin. Ayın 24'ünde bir seçim var ne bayram biliyoruz ne pazar. Mecburen vatandaşlarımıza ulaşmak üzere meydan meydan geziyoruz. Çünkü bu seçimde ilk defa hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Bu ucube sisteme ya evet diyeceksiniz ya da tamam diyeceksiniz. Karabük bizim gözümüzün nuru. Çünkü Cumhuriyetin gücünün simgesi. Hem sanayicilik hem de doğasını koruyan Türkiye'deki tek şehrimiz. Demir çeliğin merkezi burada ilk 50'nin içinde bir dev şirket. Öğrencilerin çok olduğu Karabük'te gençler açısında iş bulma sorunu var. Bu sorun aileleri etkiliyor ve gurbete giden gençler var. Bu da anne babaları mutsuz eden bir konu olarak karşımıza çıkıyor.”

“Bir şey gördüm ben bu süreçte. En ciddi hazırlanan, Türkiye'yi en iyi inceleyen, projelerini kuruş hesabına yapan tek parti biziz. Biz konuşuyoruz sonra meydanlarda konuşuluyor.”

“Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. 16 yıldır yapmamışlar. Seçimi kazandıktan sonra israfı ve yolsuzluğu engelleyeceklermiş. OHAL'i kaldıracaklarmış, ekonomi düzelecekmiş. Gördük ki Türkiye'nin en önemli derdi genç işsizlik. Yüzde 11 dünyada çok büyük bir rakam. Biz kazandığımız takdirde diyoruz ki biz israfı kaldırıp işsizliği çözeceğiz. Bu basıl yapacağız her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağız. Hem tarımda hem sanayide üretimi öne koyacağız. Bizi ciddiye alıyorlar kimseye kaynak sorulmazken bana soruluyor. Ben de bunları tıkır tıkır anlatıyorum. Söylediklerimiz yapılabilir projelerdir. Devletin görevi gençlerine iş vermektir. Eğer veremiyorsak iş buluncaya kadar her bir gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız”