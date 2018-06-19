Meral Akşener Kocaeli’de vatandaşlara seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri kapsamında Kocaeli'de miting düzenledi. Akşener burada, "2018 bütçesinde TİKA için 36 milyar TL ayrılmış. TİKA’yı inceledik. TİKA’dan sonra AFAD’a geçtik, TOKİ’ye geçtik. Lağım hepsi, lağım. Bunlar alışmış bedava para kazanmaya. Bakan çocukları değil, vatan çocuklarına harcayacağız bu parayı" açıklamasını yaptı.

Tüm engellemelere rağmen seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ziyaretlerine devam ediyor. Bolu ve Düzce’de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener’in sıradaki durağı Kocaeli.

Akşener’in burada yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“HER ŞEY İYİYSE NİYE SEÇİM YAPIYORSUNUZ”

“24 Haziran'da bir seçim var. Seçimi getirenler de pişman. Soru şu: ‘Muhteremler her şey iyiyse niye seçim yapıyorsunuz? Her şey kötüyse niye size oy verelim?’

Erdoğan'ın yüzündeki asabiyeti görüyorum. Bu kaybedeceğini bildiğinden. Ekonomiyi berbat ettiler. Türkiye’nin ekonomisinin içine tükürdüler, tarımı mezara gömdüler.”

“ATATÜRK’ÜN YAPTIKLARINI SATTILAR”

“Ekonomiye bir bakalım, bir ekip kurdum tek tek incelendi. İnşaat yapmışlar, kocaman adalet sarayları yapmışlar içinde adalet yok. Üniversite yapmışlar içinde eğitim yok. 70 milyar dolarlık, Atatürk’ün yaptığı ne kadar fabrika varsa onları satmışlar. 16 yılda 2 trilyon dolarlık vergi toplamışlar peki Kocaeli’de ne yapmışlar hiçbir şey. Kocaeli gibi bir sanayi şehrinde neden işsizlik var?

En büyük problem ‘genç işsizliği'. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır. İş veremediğimiz takdirde, vatandaşlık maaşı bağlayacağız, dedik. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız, dedik. 1 milyon insan tarımdan kopup, işsiz hale gelmiş.”

103. MİTİNG

“An itibariyle 103. mitingimi yapıyorum. Bazı şehirlere iki kere gittim. Sizi dinledim.”

“LAĞIM HEPSİ”

“2018 bütçesinde TİKA için 36 milyar TL ayrılmış. TİKA'yı inceledik. TİKA'dan sonra AFAD'a geçtik, TOKİ'ye geçtik. Lağım hepsi, lağım. Bunlar alışmış bedava para kazanmaya. Bakan çocukları değil, vatan çocuklarına harcayacağız bu parayı.”

“HEP BANA KAYNAK SORUYORLAR”

“4 tane televizyon kanalına anca çıkabildim. Çıktığım programlarda da hep bana kaynak sordular. Bu sorular beni gururlandırıyor. Söyleyeyim size kaynakları;

Kocaelililerin cebinden, bütçeden bakanların damatlarına, gelinlerine araba kiralanıyor. Yıllık 8 milyar TL… Onu koyduk cebimize.

4 milyon Suriyeli var. Türkiye mülteci cenneti haline geldi. Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz, onları evlerine göndereceğiz. 150 milyar TL onu da koyduk cebimize.”

TRT’YE SERT TEPKİ

“TRT diye bir yer var. Yıllık 2,5 milyar TL harcıyor sizin cebinizden. Onu da satıyorum oradan koy parayı cebe. Bir de satıştan gelen para var. Bu paraları Kocaelilere harcayacağız. Vatan çocuklarına harcayacağız.

Askeri liseleri kapattın. Orduyu içeri attın. İlker Başbuğ’u hapise attın. Bunları bitirmek için oylarınıza talibim!”