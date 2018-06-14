İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mardin'de vatandaşlara seslendi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. Her şey iyi ise neden seçime gidiyoruz. Kötü ise neden sizi yeniden seçelim. AKP-CHP arasında kalan seçmene bir üçün bir yol çıktı ve İYİ Parti vatandaşımızın huzuruna geldi.

Bir soru sorayım sonra Mardin'in sorunlarına geleceğim. İYİ Parti olmasaydı ben aday olmasaydım ikinci tur konuşuluyor olmayacaktı. Göreceksiniz milletimizin feraseti bu soruların cevabını verecektir. Mardin Ovası Türkiye'nin en iyilerinden. Pirinç yetişir, hayvancılığın merkezlerindendi.

Şırnak'ın Mardin'in Edirne'nin ortak tek bir soru var oda genç işsizliği. Mercimek, buğday, hayvan ve et ithalatı var Mardin'de. Çiftçinin elektrikle, mazotla ilgili sorununu çözmek gerekir.

Biz bunları yapacağız ama bir Türkiye manzarasını da sizlerle paylaşmam gerek. 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolar özelleştirmeler yapıldı. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Nereye gitti bu paralar. Mardin'in cebine giren 1 dolar bile olmadı.

Nasıl oluyor da Mardin gibi bir şehir ithal ürünlere mahkûm oluyor. Allah ve çok bina yaptılar. Adalet sarayları yapmışlar içinde adalet yok. Hastane yapmışlar içinde doktor, araç gereç yok. Biz ne yapacağız. Bu kredi kartları borçları sebebiyle dayanışma fonu kuracağız.

Geçim sıkıntısına harcama yapıp kredi kartı borcu olan çiftçi, işsiz, emekli ve şehit yakınlarının borçlarını sileceğiz. Ödeyebilir durumda olanların da borçlarının yüzde 80'nin sileceğiz. Bana hemen sordular kaynak nerede?

Ceplerine para dolduran yandaşların ceplerinden o paraları alacağım.