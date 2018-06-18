Meral Akşener Niğde’de devlet memurlarına seslendi

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, Aksaray mitingi sırasında yaşadığı bir olayı şöyle dile getirdi: Aksaray'da Emniyet Müdürü, Türk bayrağını indirtmeye çalışarak İYİ Parti'nin Türk bayrağından uzak olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Arkadaşlar devletin müdürü, devletin bürokratı olun sarayın finosu olmayın.

Seçim çalışmaları kapsamında Aksaray ve Nevşehir’e giden Meral Akşener’in son durağı Niğde oldu.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda halka hitap eden Meral Akşener’in mitinginden satır başları şöyle;

“Aksaray’da Emniyet Müdürü, Türk bayrağını indirtmeye çalışarak İYİ Parti’nin Türk bayrağından uzak olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Arkadaşlar devletin müdürü, devletin bürokratı olun sarayın finosu olmayın.

Bu devran döner hatırlayın; Mavi Marmara’ya insanlar doldu gitti 9 kişi şehit oldu. Sonra Sayın Erdoğan dedi ki ‘devrin başbakanına sordunuz mu?’

Güney Doğu’nun her köşesinde hendek kazılırken valilere ‘kafanızı çevirin’ diyen Erdoğan milli, Akşener değil. Hadi oradan be! Barzani’nin bayrağını Atatürk Havalimanı’na sen astırdın sen!

Habur’daki çadır mahkemelerinde Atatürk resimlerini ve Türk bayrağını sen kaldırttın sen!”

“2,5 TRİLYON DOLAR’LA NİĞDE’YE NE YAPILDI?”

“Bu ülke 453 milyar dolar borç almış. 70 milyar dolara fabrikalar satılmış. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplanmış. Yani 16 yılda 2,5 trilyon dolar para kazanmışlar. Peki kaç senedir bitirilemeyen havaalanı bitirildi mi? Hayır. Hızlı tren hattı Niğde’ye geldi mi? Hayır.

Sayın Erdoğan Niğde’ye geldi. Havaalanı olmadığı için helikopterle geldi. 2 trilyona helikopter pisti yapıldı. Şimdi o helikopter pisti AVM yapılacak. Ben karayoluyla geldim aynı sizin gibi.

Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağım ben ve gençlere istihdam yaratacağım. Bu arada işsiz kalan gençlere 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağım.

Asgari ücretliyi vergiden muaf tutacağız. Emeklinin ilaç katkı payını kaldıracağız.”

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“KOLOMBİYA’DA NE İŞİN VAR KARDEŞİM SENİN?”

“Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltmek ve Suriyelileri evlerine göndermek olacak. Yolsuzluğu, rüşveti önleyeceğiz oradan da bir hayli para gelecek. Makam araçları var. Tam 8 milyar TL. Ben seçilir seçilmez inin arabalardan diyeceğim. 8 milyar TL oradan koyun cebinize.

TİKA’yı kapatmak gibi bir cümlem olmadı. Niye TİKA birdenbire Binali Yıldırım’ın ağzından çıktı? Ben Türk milliyetçisiyim ya. Beni oradan vuracak aklı sıra. Şimdi TİKA 8 milyar dolar, 36 milyar TL para harcıyor. Kolombiya’da ne işin var kardeşim senin? Sudan’ın bilmem ne adasında ne işin var senin? Ekvator’un bir haliç bölgesinde ne işin var senin? Burada okullar, köy okulları yıkılıyor. Dolayısıyla bütün bunları gözden geçireceğiz.”