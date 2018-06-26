Meral Akşener, o tülbentleri sergiye çıkaracak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yarışı boyunca Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıp vatandaşlarla buluştu. Seçim tarihimizde yeni bir akımı başlatan Akşener'e on binlerce kadın 'tülbentlerini' vererek, 'seninleyiz' dedi. Şimdi Akşener, meydanlarda hediye edilen tülbentleri sergiye çıkarıyor.

Cumhuriyet tarihinin en kritik seçim sürecini geride bıraktığımız bugünlerde şüphesiz en çok konuşulan liderlerden birisiydi Meral Akşener… Tüm baskı, engelleme ve sansüre rağmen kısa sürede milyonların sevgisini kazanan İYİ Parti’nin kadın lideri, tüm kadınların umudu oldu.

Akşener’e olan sevgilerini ve desteklerini ona hissettirmeye çalışan milyonlar, miting alanlarına koştu… On binlerce kadın Akşener’e tülbent vererek ‘yanındayız’ dedi.

PARTİ GENEL MERKEZİNDE SERGİLENECEK

Partisi seçimden yüzde 10’luk oy oranıyla çıkan Meral Akşener’in, 10 binden fazla tülbenti parti genel merkezinde sergileyeceği öğrenildi.

Ayrıca, her tülbentin ‘hediye eden kişi’ ya da ‘verilen yerin adıyla’ etiketleneceği ve konuyla bizzat Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın ilgilendiği ifade edildi.

Serginin kısa zaman sonra ziyaretçilere açılması bekleniyor.

