Meral Akşener Star TV canlı yayınına katıldı

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“Sayın Gül’ün adaylığına karşı çıkmadım. Kendisi Saadet Partisi’nin adayı olabilirdi. Ama Millet İttifakı’nı oluşturan hatta bana verilen bilgiye göre HDP’nin de Gül’ün aday olması yönünde bir isteği vardı. Ben tek adayı kabul etmedim. Çatı aday ben bile olsam kabul etmem dedim. Birbirine benzemeyen pek çok insan bana çemkiriyor. İstanbul’da bir grup yetmez ama evetçiler, ikinci cumhuriyetçiler bunu istedi.”

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI KONUSU

“Ben Selehattin Demirtaş’ın adaylığı için şöyle dedim; YSK adayılığını onayladı. Temiz kağıdı aldı. Aday olması devlet kurumları tarafından onaylanan bir şahsın hapishanede kalması Türkiye’deki demokrasinin dışarıdan nasıl görülmesine neden olur? Benim dediğim bu. Beni neredeyse PKK'lı ilan edeceklerdi.

Ben sadece ilkeler üzerinden konuştum. Bunun üzerine beni AKP'liler PKK'lı yaptı, bir kısmı FETÖ'cü yaptı, Pervin Buldan faili meçhulcu yaptı. Bunun sebebi Sayın Erdoğan'ın ikinci turda karşısında beni görmek istememesi.”

İKİNCİ TUR DEĞERLENDİRMESİ

“Seçim ikinci tura kalacak, bunu herkes kabul etmiş görünüyor. İkinci tura da kendimin kalacağını ön görüyorum. Çünkü ben merkez sağ ve muhafazakar demokratlardan oy alabilecek bir adayım. Kıyılardan oy alabiliyoruz, Haziran'da muhalefete oy vermiş, AKP'li vatandaşlardan da oy alabiliriz.”

“KÜRT SEÇMENDEN OY ALABİLİRİM”

“Kürt seçmen Meral Akşener'e oy vermez diyorlar. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Erbakan'ın döneminde yaptım. Siz Erbakan'ın hiç hukuk dışı terör mücadelesi yaptığını duydunuz mu?

Beni eleştiren Pervin Buldan, Meclis Başkanlığı yaparken bana çok adaletli olduğum için teşekkür etmişliği var. Kocası rahmetli olduğu zaman kim İçişleri Bakanı'ydı? Erdoğan'ın kabilesinde şimdi o kişi.

Demokrasi mücadelesi verdiklerini söylerken, seçmenlerinin oyunun ceplerinde olduğunu söyleyerek Kürt vatandaşlara büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Eskiden ağalık sisteminden şikayet ederken, bugün bu tavrın takılması çok manidar.

Biz şuan birinci turu konuşuyoruz. İkinci turda Kürt seçmen, Erdoğan'a oy verecek midir? Bunun cevabını ikinci turda herkes görecektir.”

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AKŞENER’DEN KÜRT SORUNU TANIMI

“Ben Kürt sorunu olarak tanımlamıyorum. Kürt sorunu diye tabir ederseniz, Alevi sorunu diye tabir ederseniz, bir bütünün Türkiye'ye sorun olduğunu söylersiniz. Bunun çözümü siyasidir. Bu ülkede adalet yoksa, hukuk yoksa, ben bir Türk'üm benim de sorunlarım var. Mesele etnik değil yani. Adaleti uygulayacaksınız, ekonomik bir model getireceksiniz.”

İKİNCİ TURDA İNCE’YE DESTEK VERECEK Mİ?

“Ben en başından hem şahsi olarak, hem parti lideri olarak açıkladım destek vereceğimi. Seçmenlerimden oy isteyeceğim, çalışacağım. Ekmeleddin Bey'e bile çok çalıştık. Yardımcılık işine parti divanında tartışmamız lazım. Çok bir şey de belli değil, meclisten daha çıkmadı.

Bizim aldığım oylar MHP ve AKP seçmeninden geliyor. Bu insanlar CHP adayına oy verir mi? Bilemiyorum.”

“ANKET FİRMALARI TARAFINDAN BİLE SÖYLENİYOR”

“Milliyetçi kesimi çok iyi tanıyorum, 28 Şubat Dönemi'nde muhafazakarların yanında yer aldım. Onların vicdanında varım, çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ikinci turda kesinlikle kazanacağım, manipülasyon yapan anket firmaları tarafından bile söyleniyor.”

FETÖ İDDİALARI

“2,5 yıldır bana FETÖ'cü diyorlar. Ben diyorum ki bu devlet bu kadar gayri ciddi yönetilemez. Bu kadar iftira atılıyorsa, bunun gereğinin yapılması lazım. Türkiye'de ciddiyet eksikliği var, gayri ciddilik fazlasıyla var. Sayın Başbakan verecek bunun talimatını o zaman beni tutuklasınlar. Bu devleti iki paralık eden bir söylemdir.

Ben FETÖ'yü bir kere gördüm. Beni MHP'li Celal Adan götürdü. 2002'den 2007'e kadar Erdoğan başta olmak üzere herkesin, bürokraside bunlarla el sıkışması üzerine, devletin geldiği nokta ortada.

2015 seçimlerinde, madem ben karışık ilişkileri olan insanım, niye madem bana Başbakan Yardımcılığı teklif ettiniz?”

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“TERÖRLE MÜCADELEDE CİDDİYET YOK”

“Terör ile yapılan operasyonlara kesinlikle ‘yanlış yapıyorsunuz' demeyiz. Ama ciddiyet lazım, bu işler davulla zurnayla yapılmaz. Oradaki insanlar ana kuzuları. Bizim onları gözümüzden esirgememiz lazım. Ama dış politika ve terör mücadelesi kesinlikle iç politikaya malzeme edilmemeli. Allah aslanlarımızın yardımcısı olsun!

Çözüm süreci olduğu zaman, MHP bu müzakereyi AKP'nin yapmasına karşı çıktı. Hesabın sandıkta görülmesini istedi. Başarılı olursa MHP'nin dükkanı kapatacağını, başarılı olmazsa AKP'nin dükkanı kapatacağını düşündü.

Bir siyasi olayı, tüccar mantığıyla çözemezsiniz. Kakara kikiriyle çözemezsiniz. 2002'de sıfır terör vardı. Sonra nasıl bu duruma geldik? Hendekler sırasında Bitlis'e gittik, benden büyük bir abimiz geldi. Dedi ki, ‘Tam 12 km yol yürüdüm’ niye deyince ‘Hendek kazıldı’ dedi. Gittik valiye söyledik, valiler, ‘Hükümet bize kafanızı çevirin talimatını verdi’ dediler.”

APOLET SÖKME TARTIŞMALARI

“Apolet olayının olmaması gerekiyordu. Askerin siyasete karışması zaten iç hukukta yasak. Ama bu ülkede ordu Ergenekon'la, Balyoz'la yıprandı. Genelkurmay Başkanını, terörist diye içeri attılar.

Profesyonel ordu sistemi devam etmeli. Mantıklı olanı budur. Bedelli bekleyenler de zengin çocukları değil. Şimdi bir de Kandil Operasyonu var. Asker olmayanlarla olanlar karşı karşıya geliyor. Bu olmaması gerekir. Ama herkesin de askerlik yapması gerekiyor. O manevi bir duygu. Bunun orta yolunu bulacağız.”

“HDP BARAJI GEÇEBİLİR”

“Ben HDP'nin barajı geçebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir ittifak içinde yer alsalardı, belki oylarını konsolide edemeyebilirlerdi.

Erdoğan'ın A,B,C planlarının olması, seçimin zaten ikinci tura kalacağını kabul ettiği anlamına geliyor. Ayrıca Millet İttifak'ının da üstün geleceğini düşünüyor. Gideceğini bildiği için, erken seçim tehdidini yaptığını düşünüyorum.”

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PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇIKLAMASI

“Milletvekili adayı olmayıp, benim Cumhurbaşkanı olacağıma inandıkları için dışarıda kalmış genç pırıl pırıl insanlar var. Türkiye'de siyaset yaşlandı. Ben gençlerin partimizin önemli sahipleri olmasını istiyorum. Bana herkes rakip olabilir, parti liderliği için.”

“ERDOĞAN’IN YOLUNA ÇÖP KAMYONU KOYULDUĞUNU İSPATLASINLAR”

“Fatma Şahin mahkemeye gidecekmiş, çöp kamyonu olayıyla ilgili, buyursun gitsin! Ben zaten valiye ve belediye başkanına sadece ‘Yazıklar olsun' dedim. Neymiş bunu Sayın Erdoğan'a da yapmışlar, hadi kanıtlasınlar! İsmail Kahraman bana neler dedi, ben sadece ‘Melam' dedim. Mahkeme benim haksızlığıma hükmetti.”

“EKONOMİYİ TOPARLAYACAĞIZ, FORMÜLÜMÜZ VAR”

“Borçlar lüks tüketim için harcanmış paralar değil. Bu borç Gazi aileleri var, Şehit aileleri var… Temel ihtiyaçlarına harcamışlar. Zaten bankalar bu borçları tahsilat şirketlerine satıyor. Onda biri paraya. Biz bu borçları sileceğiz. Borçlar 8 milyar TL tutuyor. Bu para 2018 bütçesinin yüzde biri.

Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 2002'den beri 2,5 trilyon dolar kaynak üretmiş Türkiye. Büyük projeler havaalanı, köprü, yol gibi olayları devlet yapar. Ama yandaşlara yaptırılmış, garanti verilmiş. Suriyelilere 150 milyar TL harcanmış. İsrafı, yolsuzluğu engelleyeceğiz. Ekonominin güven vermesi lazım.”

“ÜLKEYİ GENÇ BİR TAKIM YÖNETMELİ”

“Ben İYİ Parti'nin Genel Başkanı'yım. Siyaseti bırakmak ya da devam ettirmek gibi bir talebim yok. Partiyi kurma sebebim, arkadaşlarım. İddialı bir şekilde yola çıktık. 2,5 yıldır torunumu sadece 1,5 ay görmüşüm. Misyonum genç bir takıma, ülkeyi teslim etmek.

Tülbent sembolünü çok sevdiğim bir hocam buldu. Tülbent; emeği, barışı, helali simgeliyor.

İlk icraatım Kuleli ve Işıklar Askeri Liseleri'ni açmak. Şeker fabrikalarını geri alacağım. Bölünen üniversiteleri tekrar birleştireceğim.”

“DEMOKRASİYİ TAM OLARAK TAHKİM ETMİŞ PARLEMENTER SİSTEM LAZIM”

“Çok net kuvvetler ayrılığını temsil eden, demokrasiyi tam olarak tahkim etmiş bir iyileştirmiş parlementer sistemin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da çok hızlı olması lazım.

Affın çok dikkatli konuşulması lazım. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu talebin hemen hayata getirilme şansı yok. 24 Haziran'dan evvel affın çıkmasını istiyor.

Biz de parti olarak bir çalışma yapıyoruz. Tam çalışma yapmadan, bir şeyler söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Aileleri beklentiye sokmanın hoş olmadığını düşünüyorum.”