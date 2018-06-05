Meral Akşener’den çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Akşener, gündemdeki pek çok soruya da yanıt verdi. Açıklamalarında, S-400'lerle ilgili çarpıcı bir iddiaya yer veren Akşener, "Umarım doğru değildir. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Umarım doğru değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu belirten Akşener, “Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor” dedi.

Gaziantep'teki olaylara da değinen Akşener “Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tatava yapmasın. Kamyonları çekip Sayın Erdoğan’ı 15 dakika orada bekletsin bakalım ne oluyor” ifadelerini kullandı.

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Medyanın kendisine karşı tutumuna yönelik soruya Akşener, “O meydanlar doluyorsa, o şehir sizi konuşur, ‘kadın geliyor, iyi parti geliyor' deniyor. Dolayısıyla bu işi o yolla çözüyorsunuz. Ama vatandaşın bilgi alma hakkı ortadan kalkıyor” şeklinde yanıt verdi.

S-400 füze savunma sistemiyle ilgili çarpıcı iddiada bulunan Akşener, “S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Umarım doğru değildir. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Umarım doğru değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Akşener’in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil. Sadece CHP seçmeninin mutlu olduğu bir süreç bu. CHP’nin altı oka evet basacak seçmeninin söylense de verdiği yer partisidir. CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor.

“BU ŞEHİRLERDEN MİLLETVEKİLİMİZ ÇIKACAK”

İç Anadolu'da Selçuklu coğrafyası dediğimiz alanda şaşırtıcı sonuçlarımız var bizim. Selçuklu coğrafyasında göreceksiniz, her türlü iddiaya varım, her şehirden milletvekili çıkacak.

“BUNU BİLMEK ZORUNDAYIZ”

Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim. TİKA'nın 4 milyar doları nerede harcadığını bilmek zorundayız. Bunu bileceğiz.

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ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Sayın Gül ile ilgili bir menfi düşüncem yok. Sayar ve severim. İlan ettiğim adaylığımı geri çekmeyeceğimi söylemiştim. Ama Sayın Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olmasını isterdim. Ben netice itibariyle yüz bin imza ile aday oldum. Eğer milletimiz bu imzaları vermeseydi, aday olmayacağımı da ilan etmiştim. Millete olan güvenim beni mahcup etmedi.

“KERİM ÇORAKLI BU YÜZDEN İÇERİDE”

Kerim Çoraklı, Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Tanıdığım sevdiğim bir genç. Kerim, 17-25 Aralık'tan sonra Bahçeli'nin söylediği sözleri Tweet haline getirip attığı için içeride.

“DEMİRTAŞ’A POLİS YANITI”

İkincisi biz Selahattin Demirtaş bey ile Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde partilerimizin görevlendirmesiyle biz Çin’e gittik. Yarı minibüs gibi bir araçta geziyoruz. Demirtaş bana döndü ve senin polislerin beni bir dövdüler dedi ki. Kaç tarihindeydi dedim 1987 dedi. Ben o zaman Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kocaeli fakültesinde yüksek lisans yapan biriydim.

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Fail-i meçhullerle ilgili olarak bir komisyon kuruldu. Oraya tanık veya bilgisine başvurulacak kişi olarak ben hiç çağrılmadım. Çünkü yok da onun için. Çağrılanlara da baksınlar hepsi Tayyip Bey ile beraber.

“ERDOĞAN BENDEN KORKUYOR”

Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten sayın Erdoğan CHP’den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65’lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor.

“ABDULLAH GÜL İLE İLGİLİ TEKLİFİ BEN BOZDUM”

Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül’ü çatı aday olarak istediler. HDP’nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum. Sonuç itibarıyla Kürtlerden bana oy gelmeyeceği söylendi. Kürtlerin hiç oy vermeyeceğini dillendiren HDP’li Sırrı Süreyya Önder. Sonra da ikinci turda Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi. Bu çok manidar.Benim arkadaşlarıma ‘hadi biz parti kuralım, 3. bir yola ihtiyaç var’ dediler. Dolayısıyla geçmişin merkez partilerine benzeyen fakat 21. yüzyılın değerlerine sahip çıkan bir parti kurulması lazım dediler ve herkes taşın altına elini koydu. Parti genel merkezimizi bizim sanıyorlar, hayır kiralık. Bunların hepsi imece usulü yapıldı.

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GAZİANTEP'TE YAŞANAN OLAYLAR

Çöp ve harfiyat kamyonları ile kapatmışlardı. Şoförle tartışmadım o emir kulu neticede. Valiye yazıklar olsun, belediye başkanına da yazıklar olsun dedim. Eskort vermediler. Vatandaşlar belediye başkanını yuhaladılar. Antep'te durumumuz çok iyi. İYİ Parti olarak Diyarbakır’dan aday çıkarıyoruz.

Her yere üniversite açıldı. Bizim ekonomiye bakışımız hukukun üstünlüğü, demokrasinin uygulanması ve eğitim. Şu anda demokrasi ve hukuk olmadığı için eleştiren hapse gittiği için insanların nefes almasını sağlanması lazım. İstanbul’daki havalimanı tamamen şahsın ve yolcu teminatı var. Bunu kim yaptı? Bu devlet yaptı. Büyük projeleri devlet yapar, küçük projeleri özel sektör. Daha ucuz mal olur.

“FATMA ŞAHİN TATAVA YAPMASIN”

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tatava yapmasın. Kamyonları çekip Sayın Erdoğan’ı 15 dakika orada bekletsin bakalım ne oluyor. Belediye çöp konteynerları ne demek? Ablanın Fethullah Gülen için yaptığı salya sümük konuşmaya bakmak lazım.

“SURİYE’NİN İÇİNE ELİNİ İKTİDAR SOKTU”

Biz 4 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. Ben de göçmenim. Ama Suriye’nin içine elini iktidar soktu. 2 haftada Şam’da namaz kılacaktık. Güçlü bir Suriye kime faydalıydı? Bize faydalıydı. Ne kadar para harcadık? 150 milyar lira Türk parası harcadık.

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“YUSUF HALAÇOĞLU’NUN KIRGINLIĞI YOK”

Yusuf Halaçoğlu benim hocamdır. 1. sıra Kayseri’de onundu. Evini İzmir’e taşımış. Ben de ona durumu anlattım. Kesinlikle bir kırgınlık yok. Şuan yurt dışında ve oradaki Türklere İYİ Parti’yi anlatıyor.

ÇARPICI S-400 İDDİASI

S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Umarım doğru değildir. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Umarım doğru değildir.

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FETÖ İLE MÜCADELE VE GÜLEN’İN İADESİ

(FETÖ ile mücadele) “İktidardaki arkadaşlar bizim, birileri ile el sıkışmadan yapamıyorlar. Mutlaka el sıkıştıkları birileri oluyor. Polis, yargıç, öğretmen devletin olmalıdır. Siz askeriyeye herhengi bir örgütü dolduramazsınız. Partimiz kurulduktan 2 ay sonar FETÖ ve benzeri gruplarla iş başına geldiğimizde nasıl mücadele edebileceğimiz tartıştık ve sonuç çıktı. Bunu da basınla tartıştık. Çok ciddiye alınması gereken bir mücadele yolu bu. Biz FETÖ ile mücadele etmezsek onlar bizimle mücadele eder

(Fetullah Gülen’in iadesi ile ilgili) Ben gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir devletseniz rol icabı iş yapamazsınız, ciddi olmanız gerekir. Türkiyen’nin ciddi olmadığını düşünüyorum. Gülen Türkiye’ye iade edilmeli. Biz bunu yapacağız. Bugün iade edilmesinin istenmediğini düşünüyorum, gelir de ya konuşursalar”