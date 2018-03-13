Meral Akşener terörle mücadele planını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “FETÖ ve DEAŞ ile Mücadele Acil Eylem Planı’’ açıkladı. Akşener, yanına SAT komandosu ve Kardak kahramanı emekli Albay Ali Türkşen, gazeteci Vedat Yenerer ile gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’ı da alarak açıklama yaptı.

‘'Bizim duruşumuz bellidir. Hiç bir menfaat, koltuk, makam Türkiye'nin iyiliğinden daha önemli değildir. Uzman kadrolar tarafından FETÖ ve DEAŞ ile Mücadele Acil Eylem Planı hazırladık.'' diyen Akşener şunları söyledi:

ÜLKEYİ FETÖ YÖNETTİ: Uzun süre mevcut iktidarla iç içe olan FETÖ, 2003-2013 arasında ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. FETÖ'nün 17-25 Aralık'a kadar devletin en mahrem kurumları da dahil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidara aittir. İktidarın mesuliyetini inkâr ederek sorumluluktan kaçması insanımızın aklıyla alay etmektir. Türkiye'ye adalet ve iyilik güneşi doğduğunda iftiracılar hukuk önünde hesap verecek.

MİLLET KURTARDI: 15 Temmuz'da devleti ve ülkemizin istikbalini Türk milleti sahaya inip kurtarmıştır. Bu tablo, idareciler için ağır bir utanç, milletimiz için ise övünç sebebidir. Türkiye'deki herkes sorumsuzlukta yarışan sorumluları iyi bilmektedir. Yaşananlar ve sorumlular milli hafızaya kazınmış bulunmaktadır.

IŞİD SORUNU: DEAŞ sorunu da bizim tarihi tecrübemize yabancı değildir. Adımız Osmanlı iken başlayan radikal tekfirci vahabilikle mücadele, 200 yıl sonra El Kaide ve DEAŞ'la mücadele olarak devam ediyor. İslam dünyasını ayrıştıran DEAŞ ve benzeri örgütler, yalnız bir terör sorunu değil, milli ve dini kimliğimize tehdit oluşturan ideolojik düşmanlardır.

TÜRKİYE İYİ OLACAK: Binlerce insanımızı kendi değerlerine düşman eden, annesini babasını kendisi gibi düşünmediği için kâfir ilan ettiren DEAŞ gibi yapıların ülkemizden bütünüyle temizlenmesi önceliğimizdir. İktidar sahipleri istese de istemese de Türkiye iyi olacak. Her sorununun bir çözümü vardır ve bu sorunları da ancak İYİ kadroların başarabilir.