Meral Akşener: TİKA çökmüş

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TİKA hakkındaki açıklamalarından sonra TİKA'nın internet sitesine erişim sekteye uğradı. TİKA'nın internet sitesine ulaşmaya çalışan kişiler "503 Service Unavailable" hatasıyla karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TİKA’nın yurt dışında harcadığı paralara dikkat çektikten sonra kendisine gelen mesaj üzerine şu açıklamayı yaptı: ‘TİKA internet sitesi şu an kapanmış ya da çökmüş. Hadi hayırlısı.’

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“İNTERNET SİTESİNE PARA HARCASALARDI”

Ayrıca Uğur Dündar TİKA’nın sitesinin çökmesini, “O kadar Malilere, şuralara, buralara para harcayacağına çökmeyen bir internet sitesine para harcasalardı çok iyi olurdu” şeklinde yorumladı.

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TİKA’YA ERİŞİLEMİYOR

Akşener’in, TİKA’nın bir yılda 8 milyar dolara yakın para harcadığını açıklamasının ardından, TİKA’nın internet sitesine girmek isteyenler bir hatayla karşılaştı.

“8 MİLYAR DOLAR İLE HER YIL NELER YAPILABİLİR?”

İşte Akşener’in açıkladığı, TİKA’nın harcadığı parayla yapılabilecekler;

“TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2267 Tekstil Fabrikası kurulabilir ve 150 Bin kişi istihdam edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile Antalya – Trabzon arası 1300 kilometre HIZLI TREN HATTI kurulabilir.14,5 saatlik ulaşım 4,5 saate düşebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 322 tane 300 Yataklı DEVLET HASTANESİ YAPILABİLİR.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3186 tane Derslikli ANADOLU LİSESİ AÇILABİLİR.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3 tane Çanakkale 1915 Köprüsü inşaa edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5 bin 553 km bölünmüş yol yapılabilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2 adet ”MİLLİ ve YERLİ” OTOMOBİL fabrikası kurulabilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 88 Şeker Fabrikası (Ortalama 90 milyon $'a satıldı) kurulur, 28 bin 300 kişi istihdam edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 6 adet Avrasya Tüneli yapılırdı. Geçişler BEDAVA olurdu.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5 adet YARI – İLETKEN (Bilgisayar Çipi) Fabrikası kurulabilir. 4000 ileri Teknoloji İstihdamı sağlanabilir.

Türkiye'de 1.5 milyon traktör var. Bunlardan çoğu eski TİKA'nın 1 yılda harcadığı ile 460 bin tane 4 çeker kabinli sıfır traktör çiftçiye hibe edilebilir.

TİKA' nın 1 yılda harcadığı ile Türkiye ‘de yaklaşık 40 milyon küçük baş hayvan var. Damızlık en iyi kalite koyun 1.500 tl bu paraya 24 milyon adet damızlık koyunu hibe edebilirsiniz.“