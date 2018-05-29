Meral Akşener’den anket açıklaması: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında önemli anket açıklamaları yaptı. Meral Akşener, "Partimiz İYİ Parti'nin durumu çok iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucuna göre Tayyip Bey ikinci tura kalıyor." dedi. İşte Meral Akşener'in anket açıklaması...

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener KRT’de bir programa katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, ‘Türkiye neden erken seçime gidiyor' sorusuna “Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntıda. İYİ Parti kuruldu ve ilk defa Tayyip bey kendi rakibini seçemedi. Rakiplerini hep kendi seçerdi bu sefer seçemedi. İkincisi ekonomi çok zorda taşıyamayacaklarını gördüklerini düşünüyorum. Bahçeli söyledi ama aralarındaki anlaşma neticesinde söyletildiğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anket sonuçlarına göre Millet ittifakı, Cumhur İttifakı’nı geçtini dile getirdi.

“YSK'YA TALİMAT GİTTİĞİNİ DUYUM ALDIK”

“Biz grup kurmaya çalışmadık isteseydik kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gittim, bizim seçime sokulmamaz üzerine YSK'ya talimat verildiği duyumunu aldık. O nedenle randevu aldım, kendisinden ricada bulundum o da bu ricamı kırmadı teşekkür ederim. 15 milletvekili arkadaşımızı bizimle beraber olma yolunu açtı.”

“Hazır grup kurduk 100 bin imzayla uğraşma enerjini seçime hazırla dediler. Ben 100 bin imza toplayamazsam aday olmam demiştim. Allaha bin şükür milletim beni mahçup etmedi 4-5 saat içinde 100 bin imzayı bulduk.”

“SON ANKETLERE GÖRE TAYYİP BEY İKİNCİ TURA KALIYOR”

“24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor.”

“Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte ‘ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez' gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil. Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan'ı göndermek konusunda hemfikiriz ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz.”