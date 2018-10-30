Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘Tek millet değil Türk milleti’ çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Tek millet değil Türk milleti' çıkışı geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in salı günü yapılan grup konuşmasından bir bölüm sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün mitinglerinde tekrar ettiği ‘Tek devlet, tek millet’ kavramına karşı Akşener’in söylediği, “Yeter artık. Yetti artık. Tek devlet değil Türk devleti… Tek bayrak değil Türk bayrağı. Tek millet değil Türk milleti” sözleri binlerce kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

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ERDOĞAN BUNU HER YERDE SÖYLÜYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her gittiği yerde sıklıkla tekrar ettiği “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” sözü İYİ Partililer tarafından tarafından ‘Bu tek milletin bir adı yok mu?’ şeklinde eleştiriliyordu.