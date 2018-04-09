Meral Akşener’den ‘Kapalı Çarşı’ ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, ittifaka ilişkin sorulan soruya 'bilgim yok' yanıtı verdi. Akşener, "Ben bir kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener, esnaflarla sohbetinde, “Ekonomiyi sadece inşaat sektörünün üzerine oturttular. Sayın Erdoğan’ın ekonomik görüşü sadece inşaat üzerinde yürüdü. OHAL ile yönetilen bir ülkede ne yerli ne de yabancı yatırımcı gelip de yatırım yapmaz. Bizim özel sektörün tamamının borcu Avro dolar üzerinden. Ben kalbim titreyerek bakıyorum, her sabah Dolar ve Avro 2 lira arttığında 4.5 milyar Dolar borcumuz artıyor. Tedbir alınması lazım ama ekonomiyi yöneten kişiyle Cumhurbaşkanı kavga ediyor, ya böyle bir ülke olur mu. Burada güven sağlanır mı!” diye konuştu.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU’YLA PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN RANDEVULAŞTIK”

İttifaka ilişkin soruları yanıtlarken Akşener “İttifak ile ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir irtibatımız yok. Fakat sayın Kılıçdaroğlu kongre sonrası Hayırlı olsun ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Ben bi kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Akşener esnaf odasını da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirdiği Akşener, daha sonra Kapalı Çarşı’dan ayrıldı.

DHA