Meral Akşener’in oy kullandığı sandıktan kim çıktı?

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 175, Muharrem İnce’ye 115, Akşener’e 32, Doğu Perinçek’e 2, Selahattin Demirtaş’a ise 2 oy çıktı.
AAİLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandığın sonuçları belli olduİLGİLİ HABERTBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli olduİLGİLİ HABERDoğu Perinçek'in oy kullandığı sandıktan İnce çıktı