Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meral Akşener’in oy kullandığı sandıktan kim çıktı?

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

android-time 19:16 24 Haziran 2018
Haberler Gündem
Meral Akşener’in oy kullandığı sandıktan kim çıktı?
İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 175, Muharrem İnce’ye 115, Akşener’e 32, Doğu Perinçek’e 2, Selahattin Demirtaş’a ise 2 oy çıktı.

AA

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandığın sonuçları belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandığın sonuçları belli olduİLGİLİ HABERTBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli olduTBMM Başkanı Kahraman'ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli olduİLGİLİ HABERDoğu Perinçek'in oy kullandığı sandıktan İnce çıktıDoğu Perinçek'in oy kullandığı sandıktan İnce çıktı
Son güncelleme: android-time 19:1924.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar