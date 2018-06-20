Akşener: Bu ülkeyi koşturacağız

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kars'ta halka hitap etti. “Alllah bizi size karşı mahcup etmesin” diyen Akşener "Perişan edilmiş bu ülkeyi kalkındırabilir miyiz? diye sordum arkadaşlarımıza değil kalkındırmak koştururuz dediler." diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında 70’den fazla ili ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugünkü ilk durağı Kars. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Akşener’i on binlerce Kars’lı büyük bir coşku ile karşıladı. Alanda sık sık “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” ve “Gençlerin umudu Akşener” sloganları atıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı. Yağan yağmura rağmen bekleyen kalabalığa teşekkür ederek sözlerine başlayan Akşener, “Alllah bizi size karşı mahcup etmesin” dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Sizler tehdit ediliyorsunuz. Bizim yanımızda olduğunuz için çocuklarınızla tehdit ediliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen 24 Haziran'da kazanan biz olacağız. Kars'a uçakla gelirken misafirlerimiz vardı. Kars'ın siluetini gören herkes “Burası İsviçre'den güzel” dedi.

Türkiye’mizin potansiyeli güzellikleri çoğu ülkeye bedel ama bugüne kadar bunları yeterince değerlendiremedik. İşsizlik almış başını gitmiş iyi eğitimli gençlerimiz. Kars'a yatırım sıfır. Hayvancılık bitirilmiş. Süt ürünlerinin merkezi burası olması gerekirken birilerinin çabasıyla bir yerlere yetersiz de olsa gelebilmiş.

Perişan edilmiş bu ülkeyi kalkındırabilir miyiz? diye sordum arkadaşlarımıza değil kalkındırmak koştururuz dediler. Şu an ülkede israf var yolsuzluk var. Emekli zor durumda yılda iki kere bayram ikramiyesi vereceğim dedim bunun üzerine hamle yaptılar. Dağıtmaya kalktılar onu da beceremediler. Kimine eksik yatırdılar. Asgari ücreti vergiye dahil etmeyeceğiz dedik.

İnsan odaklı bu çalışmalarımızı sıraladık bize “kaynak nerede?” diye sordular. Ben seçilir seçilmez bindikleri o arabalardan indireceğim ve kiralama ücreti olan 8,5 milyar TL cepte. TRT'yi satacağım bir sürü ahmağı orada zengin ediyorlar. Oranın satışından gelen parayı da koyun cebe.