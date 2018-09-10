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Merasim Sokak saldırısında karar çıktı

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu  6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

android-time 16:45 10 Eylül 2018
Haberler Gündem
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu  6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

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Son güncelleme: android-time 17:1310.09.2018
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