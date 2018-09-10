Merasim Sokak saldırısında karar çıktı

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.