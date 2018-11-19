Meriç Sümen heykeline çirkin saldırı!

Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği tarafından Maltepe Yalı Mahallesi, Beşçeşmeler'de sergilenen Türkiye'nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline dün gece geç saatlerde saldırıda bulunuldu.

“Türkiye’deki ilkler” temalı sergi kapsamında Zeliha Kılıçoğlu ve Mirza Erdem tarafından yapılan Meriç Sümen heykeline dün gece geç saatlerde saldırıda bulunuldu.

Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği tarafından sergilenen heykelin durumuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel “Esnafın anlattığına göre gece geç saatlerde alkollü 4’ü erkek 2’si kadın bir grup gelmiş. Erkeklerden biri heykele cinsel saldırıda bulunuyor. Esnaflardan biri onu durduruyor. Sonra tekrar geliyor ve heykeli itip kırıyor. Ancak etrafta herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Heykeli onaracağız ancak sanata yapılan bu saldırı affedilebilir değil.” dedi.

Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri de bölgede saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

MERİÇ SÜMEN KİMDİR?

1943 doğumlu Meriç Sümen, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli dansçı ve koreograflardan birisidir. Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nü bitirdi (1961). Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmaya başladı. Baş balerin unvanına değer görülen ilk sanatçı oldu. İngiltere, Hollanda, ABD ve SSCB'de çeşitli bale topluluklarında çalıştı (1961 – 67); birçok ülkede konuk dansçı olarak sahneye çıktı. Pakistan, Bulgaristan ve Londra'da sahneye konulan kimi balelerde başrol üsttendi (1969-72); Bolşoy Tiyatrosu'nda dans eden ilk Türk balerini oldu (1979). SSCB'de bir yıl kalarak koreografi çalışmalarında bulundu (1984).

Ankara Devlet Balesi'nde baş balerinlik yaptıktan sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş koreografi ve genel sanat yönetmeni oldu. 1981'de Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Polonya'da Prima Dansçı Ödülü'ne, İngiltere'de Cecchetti Ödülü'ne değer görüldü.