Merkel görüşmesinde MİT Başkanı sürprizi

Almanya'da gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinde Türk heyetinde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da varlığı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Türk heyetinde MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da varlığı dikkat çekti. Erdoğan’ın , bakanların yanısıra heyete MİT Başkanı’nı da dahil etmesi, Merkel’le görüşmeye FETÖ konusunun ağırlıklı olarak ele alınmasına bağlandı.

Merkel, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye’de FETÖ bağlantılı suçlamalarla tutuklu bulunan 5 Alman vatandaşının durumunu gündeme getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, FETÖ bağlantılı olan ve Türk yargısından kaçarak Almanya’ya sığınan Türk vatandaşlarının iadesini Merkel’den istediğini açıkladı.

ENVER ALTAYLI DA GÖRÜŞÜLMÜŞ

Basın toplantısında, Erdoğan-Merkel görüşmesinde bir de eski MİT mensubunun durumunun özel olarak ele alındığı da ortaya çıktı. Alman bir gazeteci, eski MİT mensuplarından olan, şu anda ise FETÖ bağlantılı suçlamalarla Türkiye’de tutuklu bulunan Enver Altaylı’nın durumunu gündeme getirerek, Erdoğan’a “yaşı dolayısıyla affetmeyi düşünür müsünüz?” sorusunu sordu. Erdoğan ise bu soruya Altaylı’nın istihbaratçı geçmişine atıfta bulunarak yanıt verdi, kararı bağımsız Türk yargısının vereceğini söyledi.